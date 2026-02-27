‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 27 de febrero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo de este programa, que cada semana presentan Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. La semana pasada, los espectadores pudieron disfrutar de la entrevista a Laura Matamoros, el tenso cara a cara entre Paola Olmedo y José María Almoguera y el balance de Antonio Canales de su paso por GH DÚO 4. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para la entrega que podremos disfrutar esta noche, viernes 27 de febrero.

Carlo Costanzia

Tan solo una semana después de que la hija de Kiko Matamoros compartiese su versión de los hechos, el hijo de Mar Flores regresa al plató de De Viernes para contestar a las acusaciones de su prima. Por lo tanto, romperá su silencio después de que, a través de redes sociales, compartiera un comunicado condenando las insinuaciones de Laura, pero también las graves palabras de Diego Matamoros.

«Se está intentando vincular mi nombre a hechos de una gravedad extrema sin aportar una sola prueba, dañando de forma indirecta mi honor, mi reputación y mi entorno personal y profesional», denunció el novio de Alejandra Rubio en Instagram, y añadió: «Desde este momento, cualquier insinuación, acusación o difusión de este tipo de contenidos tendrá una respuesta legal inmediata. No voy a permitir que se siga dañando mi nombre ni que acusaciones de esta gravedad se utilicen con ligereza o sin pruebas».

Gemeliers

Dani y Jesús Oviedo se pasarán por el plató del programa de Telecinco para contar todos los detalles sobre la paliza que recibieron hace tan sólo una semana, cuando salieron a celebrar su cumpleaños en una discoteca. Tras recibir el alta médica, los andaluces se sincerarán como nunca sobre lo ocurrido, donde no solamente se vieron afectados ellos, sino también sus parejas.

Cristina Piaget

Tras poner punto y final a su paso por la casa de Tres Cantos, la modelo estará en el plató de De Viernes para hacer un repaso a su concurso. Más allá de GH DÚO, Cristina también se sincerará como nunca sobre algunos de los desconocidos y duros episodios de su carrera internacional en el mundo de la moda.

Nuevo concursante de ‘Supervivientes 2026’

Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta descubriremos la identidad de un nuevo concursante del reality que se desarrolla en Honduras. Recordemos que la edición empezará el próximo jueves 5 de marzo y, entre los nombres más destacados de los confirmados, se encuentran Paola Olmedo, Gabriela Guillén, Toni Elías o Alba Paul, entre otros.

