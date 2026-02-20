‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 20 de febrero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que este equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, donde continuó la emisión de la entrevista de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para la entrega que podremos disfrutar esta noche, viernes 20 de febrero.

Laura Matamoros

La hija de Kiko Matamoros se sentará en el plató para contar toda la verdad sobre su encuentro con su primo Carlo Costanzia y lo que realmente ha provocado que la guerra estalle entre ellos. «Es muy violenta la situación que viví», ha reconocido, y añade: «Me pidió que ni yo ni nadie de mi familia habláramos de él». Esta visita llega después de que su hermano Diego Matamoros también haya denunciado presuntas malas formas del hijo de Mar Flores.

Estas declaraciones han provocado que Carlo Costanzia se haya visto obligado a emitir un comunicado, en el que hace saber que está tomando medidas legales. Con su visita al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, Laura confesará toda la verdad sobre la polémica que existe entre primos. Además, responderá a Alejandra Rubio, que no ha dudado en acusarla de estar ganando dinero a costa de hablar de ellos.

Paola Olmedo y José María Almoguera

La ex pareja protagonizará un cara a cara poco antes de que la ex nuera de Carmen Borrego ponga rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes 2026. De esta forma, los dos harán frente a la gran cantidad de acusaciones que han hecho respecto al divorcio, por lo que darán a conocer el motivo real por el que todavía no han llegado a un acuerdo para legalizar su separación.

Antonio Canales

El bailaor fue expulsado de GH DÚO el pasado domingo tras el castigo disciplinario impuesto por la organización del reality. Así pues, tras la decisión de la audiencia, Antonio Canales hará un balance de su paso por la casa de Tres Cantos, marcado, a su vez, por la repentina muerte de su hermano. Por si fuera poco, más allá de mostrarse crítico con algunos de sus compañeros, también responderá a las duras palabras de su hijo, que ha asegurado que «no ha sido un buen padre».

Debate ‘GH DÚO’

Como suele ser habitual en cada entrega del programa, esta noche también disfrutaremos de un debate sobre este reality con María Jesús Ruiz y Mónica Hoyos como colaboradoras, donde conoceremos la última hora y veremos vídeos inéditos. Todo ello junto al reencuentro en plató de Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.