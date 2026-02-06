¿Cuánto dinero va a cobrar Silvia Bronchalo por su entrevista para ‘De Viernes’?

¡De viernes! ha preparado una invitada muy especial para esta noche, teniendo a una de las personas más buscadas de los últimos años. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho y ex pareja de Rodolfo Sancho, se sentará con Santi Acosta en una entrevista fuera de plató. La madre del asesino de Edwin Arrieta se sentará por primera vez ante las cámaras de un programa de televisión, rompiendo así su habitual distancia con los medios. Desde 2023, cuando su hijo cometió el terrible crimen en Tailandia, apenas ha querido atender a la prensa, dando declaraciones en contadas ocasiones y tratando así de mantener su privacidad, ya que hasta ese momento era una desconocida para el gran público.

Esta entrevista llega en un momento en el que apenas hay noticia sobre el caso de su hijo. El chef español se encuentra cumpliendo condena a cadena perpetua en una prisión tailandesa, mientras su equipo de abogados está a la espera de saber qué ocurre con el recurso que se ha interpuesto a la misma. Su equipo legal pretende que haya que repetir el juicio, con la esperanza de poder aportar nuevas pruebas que demuestren que Daniel mató al cirujano colombiano en defensa propia, lo que cambiaría mucho la pensa a cumplir.

Mientras llegan esas noticias, la familia trata de recuperar su vida y Rodolfo está comenzando a retomar su carrera como actor, ya que hasta el año 2023 era uno de los intérpretes que podía presumir de tener más trabajo. En el caso de Silvia Bronchalo, hasta entonces era una persona anónima, sabiéndose apenas que trabaja en una conocida aseguradora como analista de riesgos.

Es muy posible que el dinero que consiga con esta exclusiva en ¡De Viernes! lo utilice para poder costearse los caros viajes a Tailandia. Pese a que la vida en el país es mucho más barata que en España, volar habitualmente hasta allí no está al alcance de todos los bolsillos, además de tener que costear algunas de las necesidades que Daniel tenga en prisión, ya que no todas están cubiertas por el Gobierno tailandés.

¿Cuánto cobrará Silvia Bronchalo por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba hace semanas que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.

Se desconoce cuál es el dinero que ha podido cobrar Silvia Bronchalo, pero su caché en el mundo de la prensa es enorme, ya que nunca ha querido aparecer en los medios y no hay una sola entrevista en profundidad con la madre de Daniel Sancho.. Este es un nuevo movimiento para intentar frenar a El Desafío, que después de cinco semanas en antena en la noche de los viernes domina sin rival.