En los últimos días, Daniel Sancho ha vuelto a ser noticia. Ya se han cumplido dos años del asesinato de Edwin Arrieta por el que el hijo de Rodolfo Sancho permanece entre rejas en la prisión tailandesa de Surat Thani. Como consecuencia de algunas informaciones que han salido a la luz, Rodolfo Sancho se vio obligado a emitir un comunicado. Por si fuera poco, Silvia Bronchalo también dio unas declaraciones a los compañeros de TardeAR. A pesar de todo, este domingo 10 de agosto, Juan Luis Galiacho ha mostrado su indignación ante las palabras de la madre del chef, que fueron recordadas en Fiesta: «Habéis puesto: ‘Daniel Sancho no tiene privilegios’. Mentira». Y añadió: «Claro que los tiene porque el sistema penitenciario tailandés lo permite a cambio de pagar (…) El sistema penitenciario tailandés tiene privilegios. Por ejemplo, apoyo psicológico. Su abogada, sin querer, desveló uno de los privilegios el otro día».

Lejos de que todo quede ahí, el colaborador de Fiesta quiso compartir un dato hasta ahora desconocido: «Esos psicólogos, aquí en España, le ponen a amigos a través de la videollamada. Así están fortaleciendo a Daniel Sancho». Acto seguido, Galiacho dio a conocer muchos más de los supuestos tratos de favor que tendría el hijo de Rodolfo Sancho en la prisión tailandesa de Surat Thani: «Otro privilegio es la comida. Daniel Sancho no come lo que comen los demás. Se lo permite el sistema penitenciario mediante el pago». Y sorprendió con otro dato más: «Tercero, las videollamadas y la protección que siempre ha tenido por la Embajada española en Tailandia». Para evitar posibles malentendidos, explicó que esa información no se trata de algo que, de forma oficial, no estuviese permitido hacer, sino que son cuestiones que recoge el sistema penitenciario para poder conceder diversas mejoras a cambio de una cantidad económica.

Después de que Galiacho hiciese pública esta información, los compañeros de Fiesta empezaron a debatir sobre los supuestos privilegios del chef. Fue entonces cuando el tertuliano aprovechó para incidir en un asunto: «El que no tiene dinero, no lo tiene, y eso en España no es así. El privilegio va asociado al dinero».

Álex Blanquer, presentadora de la edición veraniega de Fiesta, quiso saber si era legal que Daniel Sancho pudiese ver a sus amigos en la videollamada con su psicólogo. Galiacho arrojó más luz sobre este asunto: «Te puedo decir que no. Artur Segarra no tenía estas cosas, quizá porque no tenía dinero».

Fue entonces cuando César Muñoz, presentador de Fiesta, quiso saber si existiría la posibilidad de que el hecho de que, en esa sesión de terapia, Daniel Sancho pueda ver a sus amigos vendría dado por un motivo profesional. El periodista fue contundente: «Normalmente, a un preso no le permiten más que las videollamadas que están supercontroladas. Si yo hablo contigo es contigo, no con veinte más».