Parece Segovia pero está en Portugal: la ciudad con acueducto que debes visitar una vez en la vida

En el corazón del Alentejo portugués, a pocos kilómetros de la frontera con España, se esconde uno de los conjuntos monumentales más espectaculares de toda la Península Ibérica. Se trata de Elvas, una ciudad histórica de Portugal que alberga murallas, fortificaciones, iglesias y un impresionante acueducto que, por su monumentalidad, se compara con el de Segovia. No es casual que muchos viajeros se refieran a este enclave como «la Segovia portuguesa».

La historia de Elvas está profundamente ligada a su posición estratégica. Durante siglos fue una ciudad fronteriza de enorme importancia militar. Tras la restauración de la independencia portuguesa en el siglo XVII, Elvas se convirtió en una pieza clave para la defensa del país frente a España, dando lugar a la construcción de baluartes, fuertes y murallas que hoy están considerados una obra maestra de la ingeniería militar. Este conjunto defensivo fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación de «Guarnición fronteriza y fortificaciones de la ciudad de Elvas».

Elvas, la ciudad más bonita de Portugal

Ruta en coche para explorar el Alentejo, Portugal. Ideal para hacer en coche en mínimo 4 o 5 días y descubrir castillos, villas encaladas, fortalezas viñedos, olivares y prácticamente todo en pleno Parque Natural da Serra de São Mamede. Estas son las paradas que te recomiendo hacer: PORTALEGRE (ciudad) medieval e industrial, con mucho encanto y mucho patrimonio por ver. No te pierdas el Museo de Tapicería de Portalegre Guy Fino. MARVÃO está encaramado en lo alto de un peñón rocoso y a pasitos de la frontera con España. No te pierdas el castillo al atardecer. CASTELO DE VIDE Muchos dicen que Castelo de Vide es la "Sintra" del Alentejo y no seré yo quien lo niegue. De verdad, es una preciosura. Imprescindible caminar por el trazado medieval y el castillo. NISA villa muy tranquila, con casas encaladas con detalles en amarillo y que tiene una gran tradición artesanal. ALTER DO CHÃO aquí no te pierdas el castillo del s.XIV. ELVAS, ciudad Patrimonio de la Humanidad (a menos de 20km de Badajoz) y que te recibe con su impresionante Fuerte de Graça.

El Alentejo es una de las regiones más tranquilas y auténticas de nuestro país vecinos. Alejada del turismo masivo del litoral, alberga extensas llanuras, pueblos blancos, castillos medievales y una identidad cultural muy marcada que permanece inalterada desde hace siglos. Dentro de este contexto, Elvas destaca como uno de los destinos más completos y sorprendentes, tanto por su valor histórico como por la espectacularidad de su patrimonio arquitectónico.

El acueducto de Amoreira es, sin duda, el símbolo más reconocible de Elvas, cuya silueta domina el paisaje urbano y se extiende durante kilómetros. Su construcción comenzó en el siglo XVI y finalizó en 1622, tras décadas de interrupciones, problemas técnicos y falta de financiación.

Con más de ocho kilómetros de longitud y hasta 843 arcos, algunos de ellos superpuestos, el acueducto alcanza una altura superior a los 30 metros. Estas cifras lo convierten en el mayor acueducto de la Península Ibérica, incluso por encima del de Segovia en longitud y complejidad estructural.

Una de las principales características del acueducto de Amoreira es su adaptación al terreno. Parte de la conducción discurre bajo tierra, mientras que los tramos más espectaculares se elevan sobre arquerías monumentales reforzadas por pilares semicirculares. Cada galería está formada por cuatro arcos, creando una repetición rítmica que se extiende hasta el horizonte.

Mucho más que un acueducto

Elvas ofrece mucho más que su famoso acueducto. El casco histórico alberga iglesias como la Sé de Nossa Senhora da Assunção, antiguos conventos, plazas tranquilas y miradores con vistas espectaculares sobre la llanura alentejana. Los fuertes de Santa Luzia y Nossa Senhora da Graça, situados en colinas cercanas, completan el sistema defensivo y permiten comprender la importancia estratégica de la ciudad.

Gracias a su cercanía con España, esta ciudad de Portugal es un destino ideal para una escapada de fin de semana. La tranquilidad del entorno y la riqueza patrimonial hacen de Elvas un lugar perfecto para quienes buscan historia, arquitectura y paisajes sin prisas.

El sobrenombre de «la Segovia portuguesa» no es una exageración ni un simple reclamo turístico. El acueducto de Amoreira es una de las grandes obras de ingeniería de la Península Ibérica, y su estado de conservación, su escala monumental y su integración en la ciudad convierten a Elvas en un destino único. Además, la gastronomía local es otro de sus grandes atractivos. Platos contundentes, vinos del Alentejo y dulces tradicionales convierten cualquier visita en una experiencia memorable para todos los sentidos.