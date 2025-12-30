Alejandra Rubio, contundente tras las declaraciones de Mar Flores: «No quiero problemas»
La hija de Terelu Campos lo tiene claro
Los espectadores de Telecinco, recientemente, pudieron disfrutar de una entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta en la que Carlo Costanzia padre acudió como invitado. Entre otras tantas cuestiones, el suegro de Alejandra Rubio acudió a este plató para contar que había tomado la decisión de emprender acciones legales contra Mar Flores. Durante su paso por Vamos a ver, la hija de Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de defender al padre de su pareja tras la gran cantidad de críticas que había recibido en los últimos días: «No tiene ninguna condena y está defendiendo su honor, y a la ligera se le han llamado un montón de cosas». Acto seguido, la joven no dudó un solo segundo en ir mucho más allá respecto a este asunto: «A mí me parece bien que las dos partes den su versión», aseguró la colaboradora de televisión.
Como era de esperar, han sido muchos compañeros los que han señalado a Alejandra Rubio por haberse posicionado a favor de Carlo Costanzia padre. Es más, la propia Mar Flores no ha tenido reparos a la hora de admitir que, dadas las circunstancias, la hija de Terelu Campos «tiene un papel muy difícil». Fue entonces cuando, durante su paso por el programa Vamos a ver en el que habitualmente colabora, Alejandra Rubio ha dejado claro algo: ella no quiere posicionarse. Entre otras cuestiones, porque no quiere tener problemas con nadie. «Mar siempre me ha entendido y yo nunca me he querido mojar», comenzó explicando la nieta de María Teresa Campos. Y añadió: «Sabía que me iban a criticar e invito a todos a que vean mi intervención completa en este programa porque siempre se saca todo de quicio», afirmó, tratando de defenderse de las acusaciones.
Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio no dudó en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer hincapié en que tiene un excepcional vínculo con Mar Flores: «No tenemos ningún problema y hemos hablado estos días, pero no de eso. No es mi problema con nadie, no es mi papel. Por mi parte no se va a liar nada».
Alejandra Rubio opina sobre la entrevista de José María Almoguera en ‘De Viernes’
La colaboradora dio varias pistas sobre el motivo del distanciamiento con su primo: «Han pasado una serie de cosas durante mucho tiempo que nadie ha gestionado bien. Ni él lo ha hecho, ni yo tampoco. No ha pasado nunca nada grave», aclaró. Acto seguido añadió: “No quiero recordar nada malo, solo que no se olviden las cosas que han pasado y que ha desencadenado en esto”.
Respecto a lo que opina su pareja sobre esta situación, Alejandra fue sincera: «Carlo no opina absolutamente nada de esto y él no tiene ningún problema con mi primo (…) Yo los audios no los tuve en cuenta porque quedamos en eso. Lo que pasó con su madre… Yo no es que me meta, es que fue una situación familiar que nos afectó a todos. No me hizo gracia, pero tampoco se lo voy a reprochar toda la vida. Yo defendía a Carmen y lo sigo haciendo».
Temas:
- Alejandra rubio