Alejandra Rubio niega que vaya a comprar la casa de Marta López: «No tengo dinero»
La hija de Terelu Campos ha aclarado los motivos
En los últimos días, Alejandra Rubio ha sido noticia porque, supuestamente, estaba dispuesta a comprarse la casa de la tertuliana Marta López, valorada en aproximadamente 1,3 millones de euros. Pero nada más lejos de la realidad. Durante su paso por Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora, la nieta de María Teresa Campos ha querido romper su silencio para aclarar muchas cuestiones que se han publicado en estos días. Así pues, en el Club Social del programa que presenta Patricia Pardo, Alejandra Rubio ha desmentido que esté en sus planes comprarse la casa de su compañera: «No tengo ni casa, ni proyecto, ni nada», comenzó diciendo. Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá, mostrándose de lo más contundente: «No voy a comprarme la casa de Marta López», aclaró.
Pero no todo quedó ahí, puesto que la hija de Terelu Campos ha aprovechado la ocasión para dar a conocer varios detalles al respecto, entre los que se encuentra el verdadero motivo por el que no tiene pensado comprar la casa de la colaboradora de televisión: «No tengo dinero». Por si fuera poco, añadió: «Soy una privilegiada para la edad que tengo pero, aun así, no puedo comprarme una casa», hizo saber a sus compañeros del Club Social de Vamos a ver. Además, ha recordado una de las cuestiones que más se ha comentado en los últimos días, y es que fue a ver la casa de Marta López acompañada de su padre. Algo que también ha querido explicar: «Me pasé a verla porque Marta me contó que la vendía. No llevé a mi padre para que me pagase la casa porque es superestricto con estas cosas y esa casa no está dentro de mis posibilidades», reconoció.
De hecho, ella misma desveló que «fue Carlo quien me dijo que fuera con mi padre para que me pusiese los pies en la tierra». Por lo tanto, a pesar de que fue a ver esa casa, por el momento no tiene pensado hacerse con ella, puesto que, como ella misma ha dado a conocer, no está en absoluto dentro de sus posibilidades.
Marta López reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio
En El tiempo justo, la colaboradora desveló que la operación no ha terminado de concretarse por diversas razones. Entre ellas, diversos factores como el precio, la ubicación y las prioridades personales de Alejandra, pero también las condiciones de la transacción: «La casa le gustaba, sí, pero ahora mismo no es el momento».
Por si fuera poco, quiso dejar claro que no existía ningún tipo de conflicto entre las dos, ni mucho menos. Es más, ha hecho hincapié en que todo el proceso se desarrolló con total cordialidad: «No ha pasado nada raro, simplemente no cuadraba». Así pues, ella continuará intentando vender su casa, mientras que la joven tratará de encontrar otras opciones más afines a lo que está buscando.
Temas:
- Alejandra rubio
- Telecinco