El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha estrechado el cerco a Cuba y ha amenazado a la isla del Caribe con cortar definitivamente el petróleo y el dinero procedentes de Venezuela. Trump ha intensificado de forma drástica la presión sobre el régimen comunista de Cuba, al anunciar que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para la isla, una medida que supone un golpe directo a uno de los principales pilares económicos y energéticos del Gobierno de La Habana. Trump quiere acabar con la dictadura castrista de Cuba cortándole toda la ayuda que recibía de Venezuela: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba», ha afirmado Trump en redes sociales.

En un mensaje publicado este domingo en su red social Truth Social, Trump ha lanzado un ultimátum explícito a La Habana, instando a «alcanzar un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde». Trump estadounidense fue tajante: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba – ¡Cero!».

Durante décadas, Cuba ha dependido en gran medida del suministro de crudo y de la financiación procedente de Venezuela, primero bajo el dictador venezolano Hugo Chávez y posteriormente con el narcodictador chavista Nicolás Maduro. Ese intercambio —petróleo a cambio de apoyo político, servicios de inteligencia y asesoramiento en seguridad— ha sido clave para la supervivencia del régimen castrista, especialmente tras el colapso económico venezolano y el endurecimiento de las sanciones internacionales. Los cubanos encontraron en Caracas un buen reemplazo tras la caída de la Unión Soviética.

Sin embargo, este flujo se ha visto interrumpido de forma abrupta tras la captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero por EEUU y la imposición de un estricto bloqueo petrolero sobre Venezuela. No han salido cargamentos de crudo venezolano hacia Cuba desde entonces, lo que deja a la isla en una situación especialmente delicada, marcada por apagones, escasez de combustible y una grave crisis económica.

Paralelamente, Washington y Caracas avanzan en un acuerdo energético valorado en unos 2.000 millones de dólares, que contempla el suministro de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, con los ingresos depositados en cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense.

Trump ha subrayado que «Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela», dejando claro que su administración no permitirá que ese esquema continúe.

La reacción de La Habana no se ha hecho esperar. El líder cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado públicamente las amenazas de Trump y ha afirmado que Estados Unidos no tiene autoridad moral para imponer acuerdos a Cuba, defendiendo la soberanía del país y su derecho a decidir con quién mantiene relaciones económicas.

Pese al tono desafiante del cubano, la advertencia de Trump agrava la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la isla. La pérdida definitiva del petróleo venezolano podría profundizar la crisis energética, aumentar el malestar social y poner a prueba la capacidad del régimen para mantener el control interno.