Alejandra Rubio confiesa cuál es su mayor temor: «Es un tema que estoy trabajando»

No es ningún secreto que Alejandra Rubio, durante mucho tiempo, ha estado en el ojo del huracán por numerosas cuestiones personales. Muchas de ellas tienen relación con la familia Campos pero, otras tantas, tienen estrecha vinculación con su relación con Carlo Costanzia. De hecho, fue duramente criticada por la portada que protagonizó en ¡Hola! junto a su pareja, en la que ambos anunciaban que estaban esperando su primer hijo. Desde ese momento, se le ha cuestionado en numerosas ocasiones que haya hablado, en algún momento, de su vida privada. Hace tan solo unos días, la nieta de María Teresa Campos concedió una entrevista en la que se sinceró como nunca sobre diversos asuntos personales. Entre ellos destaca su deseo de convertirse en actriz, puesto que la interpretación es una de sus grandes pasiones y, sobre todo, su verdadera vocación. A pesar de sus estudios, lo cierto es que todavía no ha llegado su oportunidad.

Pero todo tiene un motivo y la propia Alejandra Rubio quiso compartirlo: el hecho de realizar castings le produce una angustia tremenda. En su entrevista con Diez Minutos, entre las muchas cuestiones que quiso tratar, la joven profundizó en este asunto. No solamente se ha centrado en lo mucho que le gustaría llegar a vivir como actriz, sino lo sumamente complicado que le resulta poder vivir de ello. «He cursado tres años en el estudio de Juan Codina y ojalá poder actuar. ¡Me vale todo y me gusta todo!», ha asegurado la colaboradora del programa Vamos a ver. Lo que tiene claro es que uno de los grandes hándicaps que se está encontrando es la presión y los nervios que siente cuando se enfrenta a un casting. Pero no todo eso, sino que también cree que le «resta» el hecho de trabajar en televisión y de ser hija de alguien tan conocido como es Terelu Campos.

La explicación que ha dado respecto a este pensamiento es que le condiciona el hecho de que la reconozcan y que puedan llegar a ver «que soy la hija de»: «Ese es mi miedo, enfrentarme a un casting y que me digan ‘ah, tú eres la de la tele’», confesó en la mencionada entrevista. A pesar de ello, y de todo lo que conlleva, la joven ha reconocido que está tratando de solucionar este asunto.

Es más que evidente que, si logra superarlo, quizás pueda llegar esa oportunidad que tantísimo está anhelando: «Es un tema en el que estamos trabajando», reconoció. De esta manera, la hija de Terelu Campos ha dejado claro que está más que decidida a tratar de desechar ese pensamiento para que, cuando vaya a intentar hacerse con un papel, pueda tratar de controlar esas ideas e intentar lograr superar con éxito ese casting.

Quizás, de esta forma, Alejandra Rubio logre probar suerte en algún momento y, por ende, pueda conseguir su mayor objetivo en estos momentos: poder dedicarse al mundo de la interpretación. ¿Lo conseguirá, a pesar de todo? Estamos seguros de que, en algún momento, conseguirá ese cometido. ¡Estamos deseando que así sea!