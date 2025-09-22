Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia tras su entrevista: «No me va a meter en ningún problema»

Alejandra Rubio, que siempre asegura querer estar fuera de las polémicas, se ha vuelto a ver salpicada por una, teniendo que dar cuentas en su regreso al plató de Vamos a ver, el programa en el que colabora varias veces a la semana en Telecinco. Tras la salida a la venta del libro de Mar Flores, el siguiente en aparecer en escena es Carlo Costanzia padre, que ha vuelto a España tras ver como su ex mujer le deja en muy mal lugar en sus memorias. El italiano primero protagonizó unas sorprendentes imágenes en el cumpleaños de Terelu Campos, además de volver a sentarse en el plató de ¡De Viernes! Es por eso que Alejandra ha tenido que salir al paso de todos estos temas, saliendo a dar la cara por su suegro.

El primer asunto que ha tenido que abordar son las declaraciones del italiano en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, dejando claro que lo que dice Mar Flores en su libro (cuando relata unos supuestos malos tratos) es todo falso. Costanzia también desvelaba a los colaboradores que se había enterado gracias a Alejandra de la salida del libro y de lo que en él se iba a contar, ya que le pusieron sobre aviso en uno de los viajes a Turín que el actor (ahora convertido en barbero) y la aspirante a actriz han hecho este año.

Ante las dudas creadas, Rubio ha querido explicarlo con detalles en su programa. «Yo, como se me menciona, voy a decir que lo que pasó fue que nosotros estábamos en Turín, me lo llevé para leérmelo en el avión. Mi suegro no tenía ni idea… Hay un momento en el que yo le digo a Carlo: ‘Hay que decírselo a tu padre’. Carlo se lo contó y yo le dejé el libro porque lo tenía ahí…», explicaba.

Mientras ha dejado claro que no piensa hablar del libro de Mar Flores, sí que ha sacado rápido la cara por su suegro, dejando claro que confía en él. «Carlo no va a decir nada y yo menos… A mí no me intenta dejar de nada, dice la realidad, no me deja de nada… No le conoces nada, él no me va a meter a mí en ningún problema, eso te lo aseguro», así ha expresado que está muy tranquila por las declaraciones del pasado viernes. «Mi suegro no me va a meter a mí en ningún problema», ha repetido ante la insistencia de sus compañeros al no creerse nada.

Alejandra Rubio explica que la foto en el cumpleaños de Terelu fue una encerrona

El cumpleaños de su madre estuvo marcado por la foto en la que aparecía su suegro junto a su hijo Carlo, acompañado de la propia Alejandra y la cumpleañera. Esa imagen es, aunque lo nieguen, un duro golpe para Mar Flores, que ha revivido con sus memorias el calvario que vivió con el italiano.

«Yo llegué nerviosa, sabía que tenía que posar porque era la fiesta de mi madre y me lo pidió, pero no se lo pidió a nadie más», así ha dejado claro lo que ocurrió antes de ese photocall. «Mi suegro entra pensando que era un photocall privado de la fiesta…», así ha querido zanjar esa extraña visita que pocos esperaban y de la que no ha querido dar explicaciones, aunque sigue alimentando la supuesta enemistad entre Terelu y Mar, las dos abuelas.