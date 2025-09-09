Mar Flores deja sin palabras a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Me debí pasar con las pastillas»

Mar Flores ha visitado por primera vez el plató de El Hormiguero, una entrevista que ha generado un enorme interés, ya que era la primera vez que la madre de Carlo Costanzia (y suegra de Alejandra Rubio) acudía al programa de Pablo Motos. Su visita ha servido para que el primer duelo con La Revuelta en esta temporada se salde con victoria: El Hormiguero: 16,8 % y 1.931.000, mientras que La Revuelta: 16,4% y 1.880.000 espectadores en horario de coincidencia.

Mar en Calma es como se titula la autobiografía que acudía a presentar, donde cuenta cómo fue su subida a lo más alto de la fama en nuestro país, algo que pasó durante los años 90, convirtiéndose en una de las mujeres más conocidas y buscadas por la prensa. Sus romances con Alessandro Lecquio o Carlo Costanzia fueron portadas y llenaros cientos de horas de televisión.

Aunque asegura que se habla de forma «elegante» y «de puntillas» sobre algunos temas complicados de su vida, su matrimonio con el italiano ocupa muchas páginas y casi todas llenas de malos recuerdos. En uno de esos capítulo habla de los malos tratos que sufría por su parte. «Me acompañó mi hermana mayor a la comisaría porque no sabía ni que esos tratos eran denunciables. Era una época, hace treinta años, en los que las mujeres culpabilizaban a las mujeres», comentaba.

Lo que no se esperaba es que la respuesta que iba a recibir: «Me dijeron: ‘Asuma las consecuencias de salir en minifalda por la tele’… Me fui a otra comisaría y me volvió a pasar lo mismo con mujeres». Es por eso que cree que este libre servirá para muchas mujeres que están viviendo esa misma situación.

El día que su hijo Carlo Desapareció con su padre

Mar Flores ha recordado que Carlo Costanzia (padre) fue un día a recoger al pequeño a la guardería un día en el que ella pensaba que estaba en Italia, por lo que el pánico se apoderó de ella. «Mi hijo desapareció semanas y yo tenía que ir a Telecinco, ponerme mi minifalda e ir a bailar al plató», recordaba con amargura.

«Lo denuncié y conseguí empezar un proceso de búsqueda del niño que duró meses, tenía pánico de que lo hubiera sacado de Europa y no poder recuperarlo nunca, afortunadamente lo encontraron en Italia. Fue uno de los momentos más duros de mi vida», ha contado.

Pese a la ayuda de las autoridades, la pista definitiva se la dio Alessandro Lequio. «En un desfile de peletería en Galicia, yo estaba muy triste, me vio llorando, se me acercó y me dijo ‘yo sé dónde está tu hijo’, y así fue», ha desvelado en El Hormiguero.

La pregunta que Pablo Motos no pudo evitar hacer a Mar Flores

Precisamente, con Lecquio protagonizó (de forma completamente involuntaria) una de las portadas más escandalosas de la historia de Interviú. «No se pueden describir ni enseñar esas fotos por decreto de un juez. Las fotos salieron dos años después de que se hubieran tomado. Había intereses creados para dinamitar la relación que yo tenía en esos momentos con Cayetano Martínez de Irujo», aseguraba.

Aquel momento le superó por completo ante las acusaciones en medios de ser una cazafortunas, lo que le llevó a incluso intentar quitarse la vida. «Me sentía mala, me creía todo eso que decían, que era una arpía, una buscona… y me sentí mala madre, mala hija, mala hermana, mala profesional, me sentí la peor y yo no podía con todo eso», reconocía.

Tras una enorme discusión con su mánager, decidió que quería dormir hasta que se pasase todo: «Me debí pasar con las pastillas que me tomé», contaba en las cámaras de Antena 3.