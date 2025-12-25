Labrador carga contra ‘La Casa de los Gemelos’: «No me han dado ni mi contrato»

Uno de los estrenos revelación de este año ha sido, sin lugar a duda, el reality de La Casa de los Gemelos. El popular formato, emitido por streaming, ha dado mucho de qué hablar por los polémicos acontecimientos que tienen lugar entre sus participantes. Y es que, rostros conocidos de la televisión y de las redes sociales se reúnen en un mismo hogar. ¿Reto? Convivir. Sin embargo, tal y como se ha podido ver, no todos los participantes logran cumplirlo. De hecho, la primera temporada fue cancelada, pocas horas después, por haber cruzado todos los límites. Sin embargo, fue tan comentada en redes sociales que este mes de diciembre se dio inicio a su segunda temporada. Una aventura donde Labrador ha sido uno de los grandes fichajes.

El joven, conocido por su paso por formatos como Gandía Shore, ha sido expulsado del reality de manera disciplinaria. Y es que, tal y como han comunicado sus creadores, ha realizado una agresión a la concursante Cherylin Divine. Un terrible suceso que fue calificado por la organización de agresión «homófoba y tránsfoba». Por su parte, el expulsado emitió un comunicado dejando claro que no estaba de acuerdo ni conforme con esta decisión. Pero, ahora, le ha concedido una entrevista a MOWLIHAWK. Un encuentro que se puede ver en YouTube y donde habla sin tapujos del formato y de sus creadores, Carlos y Daniel Ramos.

Labrador, sobre La casa de los gemelos: «Pensé que cuando llegara allí me darían un contrato…»

Labrador se ha mostrado tajante y ha dejado claro que, de momento, no ha percibido ninguna compensación económica por su participación en La Casa de los Gemelos 2. «A mí me dijeron ‘Labra, ¿quieres venir? Evidentemente pagamos’. Eso fue cuando me dijeron que fuera un jueves. Entonces, cuando me dijeron lo del ‘reality’ dije ‘son gente que paga’. Y no les pedí un caché porque confiaba en el proyecto», comienza explicando.

«Pensé que cuando llegara allí me darían un contrato y me dirían: ‘Como todos sois realmente personajes de ‘reality’, vais a cobrar todos entre 7.000 y 10.000 cada uno’. Yo pensaba que iba a cobrar de 8.000 a 10.000 euros de entrada, que luego viendo el formato y todo lo que ha pasado, podrían haber sido perfectamente 20.000 euros por semana», agrega.

Labrador: «Creo que están haciendo el bulto para no pagarme»

De esta manera, el influencer cuenta que confió en los hermanos porque creyó que eran chicos de palabra. Pues, al final, todo el mundo comienza de cero en un proyecto y él, que también ha pasado por lo mismo, les quiso dar una oportunidad. «Los vi unos chavales humildes», confiesa. Pero, ahora, Labrador se muestra muy arrepentido de haber confiado. Pues, sigue sin cobrar nada.

«Ahora me he salido y no me han dado ni mi contrato ni me han comentado nada de que me van a pagar. Creo que están haciendo el bulto para no pagarme nada», manifestó con molestia. Unas contundentes declaraciones con las que el televisivo no ha dejado en muy buen lugar a los jóvenes madrileños.