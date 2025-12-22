‘La casa de los gemelos 2’: ¿Quién ha sido el segundo expulsado del programa?

La casa de los gemelos, una especie de Gran Hermano que ha reunido a multitud de personajes nacidos de la televisión y de las redes sociales, continúa con su caótico funcionamiento en el que entrar y salen nuevos concursantes cada día. Aunque es casi imposible seguir la actualidad de lo que sucede en el reality, este domingo 21 de diciembre se celebró su segunda gala de expulsión después del regreso de Kiko Hernández, que es el presentador de las mismas.

La primera expulsada por el público fue Cherilyn, que ya estuvo involucrada en la expulsión, esta vez disciplinaria, de Labrador. El televisivo agredió a su compañera de casa (aunque no ha sido la peor de las agresiones que se han podido ver en el programa), por eso fue expulsado por los propios Gemelos Carlos y Daniel Ramos, los streamers que están detrás de este reality. En ex concursante de Gandía Shore han desvelado en las últimas horas que todavía no ha tenido una explicación por parte de la organización y tampoco ha recibido ni un euro de lo acordado por su participación.

Los nominados de esta semana eran Aníbal, que hace apenas unos días entró en la casa para cubrir la baja de Labrador, y Eros Vidal. En la gala, que llegó a pasar del millón de usuarios en YouTube (aunque las audiencias de la televisión y de la red se miden de forma muy distinta), el expulsado fue el ex concursante de La isla de las tentaciones.

El gallego, aunque con antepasados tailandeses, saltó a la fama por su participación en la octava edición del programa de parejas, acudiendo junto a Bayán, su pareja entonces. A República Dominicana llegó con una relación de cuatro años, aunque siempre marcada por los celos y las infidelidades.

En las villas quiso demostrar a su chica que podía confiar en él, por eso fue uno de los que quiso mantenerse hasta el final, luchando por su relación. Pese a todo, el amor no triunfó y ella decidió romper en plena hoguera final.

Nuevo concursante de ‘La casa de los gemelos’

Mientras unos salen, otros entran en la casa. Aunque es un auténtico caos seguir la lista de concursantes, el último en ser confirmado por la organización es Paco Porras, el mítico vidente de las verduras que saltó a la fama en Crónicas Marcianas y programas de principios de los 2000.

Su momento de mayor popularidad lo vivió junto a Tamara Seisdedos (ahora conocido como Yurena), Leonardo Dantés, Toni Genil, Arlequín y Loly Álvarez, que se convirtieron en protagonistas del mundo del corazón. Pese a que ha caído en el olvido, ha vuelto a la actualidad gracias a Superstar, serie de Netflix, y a las participaciones en streamings de los propios Zona Gemelos.