Labrador, expulsado disciplinariamente de ‘La Casa de los Gemelos 2’: «Es inadmisible»

No es ningún secreto que La Casa de los Gemelos 2, el reality creado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos, continúa dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los participantes no dejan de sorprender a los miles de espectadores que se agolpan en el directo que podemos disfrutar en YouTube. A pesar de que la gran mayoría de concursantes nos están regalando momentos para el recuerdo, también suceden cuestiones verdaderamente impactantes. La más reciente ha sido protagonizada por Labrador. El que fuese participante de Gandía Shore ha sido expulsado disciplinariamente de La Casa de los Gemelos 2 tras agredir a Cherilyn Divine, la drag queen que se incorporó recientemente a esta sorprendente experiencia. Pero, ¿por qué los hermanos Daniel y Carlos Ramos han tomado esta drástica decisión cuando en este reality se producen peleas de forma constante? Ellos mismos lo han explicado.

Todo comenzó cuando, en plena cena con el resto de compañeros, Labrador y Cherilyn comenzaron a charlar. Poco a poco, la tensión aumentaba por momentos, hasta tal punto que el valenciano no se lo pensó dos veces a la hora de tirarle la comida a la cara. Pero no todo quedó ahí, puesto que se animó a arrancar la peluca de Cherilyn Divine, mientras ella únicamente alcanzó a decir que «no se puede tocar». La Falete se armó de valor para tratar de parar a Labrador, que lanzó una patada al aire con intención de dar a la drag queen. En ese preciso instante, el equipo de seguridad de La Casa de los Gemelos 2 entró a la casa a toda prisa, con la intención de inmovilizar a Labrador y de llevárselo de ese lugar. Tras lo sucedido y como consecuencia de la gravedad de los hechos, los gemelos no tardaron en dirigirse a los espectadores del reality.

Entre otras cuestiones, para anunciar que habían tomado la decisión de expulsar al valenciano del concurso. «Al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud de tránsfoba, homófoba. Se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando», comentaron los creadores de La Casa de los Gemelos 2.

«Nos caracterizamos por no tener guiones e incluso las peleas que hay son cómicas, nos reímos. Por ejemplo, entre La Falete y Marrash, a la vista está que no hay odio detrás, que ellas saben que hay que dar espectáculo, por eso a veces sobreactúan», explicaron, y añadieron: «Pero claro, de repente me llega un clip en el que veo a Labrador con una actitud completamente homófoba, que venía retroalimentándose desde que has entrado…»

«Es inadmisible», llegaron a la conclusión. Por lo tanto, para evitar que la cosa se complicase en los próximos días y con la intención de condenar las acciones y palabras de Labrador en el reality, Daniel y Carlos han decidido cortar por lo sano y de forma tajante: expulsándole disciplinariamente. Un gesto que ha sido aplaudido por gran parte de los seguidores de La Casa de los Gemelos 2, otros, en cambio, se han mostrado indignados, alegando que ha habido agresiones mucho más graves en la casa y no se han tomado esas medidas tan drásticas.