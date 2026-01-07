No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 2 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 748 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han observado cómo Ángela y Curro, tras regresar a palacio, hacen saber a Alonso y a Leocadia su deseo de continuar con su relación. Es más, no quieren renunciar a su amor. En cuanto a Petra, ha pedido a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa. Él se niega a aceptar este encargo, mientras que Carlo agradece a Samuel que intercediera por él.

Así pues, el cura le da su voto de confianza. María Fernández no duda en tantear a Carlo, pero el lacayo le hace saber que solamente ha regresado a palacio por el trabajo, y no por ella. Curro confirma a su padre su intención de restituir su honor, mientras que Teresa hace un encargo a Vera. La doncella no tarda en comunicarle que mantendrá las formas, pero no van a volver a ser amigas. Ángela aprovecha la ocasión que se le ha presentado para asegurar a Adriano y Martina que Curro y ella van a luchar por su amor, cueste lo que cueste. Ellos, como es de esperar, la animan a dar ese paso. Cansado de tanta mentira, Manuel se enfrenta a Leocadia, a quien llama estafadora y embaucadora. Como es de esperar, la reacción de la señora de Figueroa no tarda en llegar.

¿Qué sucede en el capítulo 749 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 7 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Manuel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una advertencia a Leocadia. De esta forma, le comunica que sabe que ella está detrás de la compra de la empresa de don Luis por parte de Lisandro. Además, tiene muy claro que mantendrá el contrato, pero al mínimo.

Lorenzo tiene un tenso enfrentamiento con Alonso, con el fin de exigir que Curro se marche de palacio a la mayor brevedad posible. El lacayo visita a Ángela y se sincera sobre las dificultades a las que deben enfrentarse tras su regreso. Los dos sabían que no iba a ser algo sencillo, pero no están dispuestos a rendirse, bajo ningún concepto.

Jacobo hace saber a Petra que ya ha vendido la joya a una señora del Patronato, mientras que Cristóbal descubre a Teresa llorando después de compartir un amable instante con sus compañeras. Curro se da cuenta de que Martina está forzando su amor por Jacobo, mientras que María ensaya con Pía cómo contarle a Carlo que está embarazada, sin imaginar que el joven la está escuchando. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.