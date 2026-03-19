El gesto de Santiago Segura a Arévalo en ‘Torrente presidente’: «Tenía un papel para él»

Santiago Segura sigue disfrutando del enorme éxito que está cosechando Torrente presidente, la sexta entrega de la saga protagonizada por José Luis Torrente, el policía más casposo que se recuerda en el mundo del cine. Pese a conseguir recaudar más de siete millones de euros en un fin de semana (el cuarto mejor estreno de la historia del cine español) y el mejor miércoles (día del espectador) del año 2026, el director todavía tiene algunas espinas clavadas. Aunque el éxito es rotundo, lamenta no haber podido contar con todos los actores míticos del cine español para darles su hueco. Una de las ausencias que más le duelen es la de Paco Arévalo, humorista que triunfó en los años 70 y 80, pero que cayó en desgracia en los últimos años. Su muerte en el año 2024 impidió que pudiera estar en la película, pero Santiago ha desvelado que tenía incluso un papel para él; por eso ha querido tener un guiño entre sus decenas de cameos en esta sexta entrega.

El madrileño es un experto en rescatar a actores como Tony Leblanc, al que rescató para la primera entrega después de años sin trabajar, pese a que fue una de las grandes estrellas del cine de los 60 y 70. Aquello fue un impulso a su carrera, lo que le valió incluso recoger un Goya. Este guiño también lo tuvo con Fernando Esteso, que también ha aparecido en varias películas de la saga; incluso en la última tiene una breve aparición, aunque lo hizo meses antes de su muerte y aparece con la máquina de oxígeno que le acompañaba en sus últimos días. Santiago también ha vuelto a contar con Neus Asensi, la mítica Amparito de la primera entrega, y con la que ha vuelto a contar en Padre no hay más que uno.

El bonito detalle con Paco Arévalo en ‘Torrente presidente’

Tal y como ha contado Segura en su paso por El Hormiguero, el humorista valenciano le pedía siempre aparecer en una de sus películas, pero eso nunca ocurrió por unas cosas o por otras. Con Motos se ha sincerado y ha explicado que para esta sexta entrega «tenía un papel, pero nunca se lo dije». Por desgracia, Arévalo falleció en 2024, un año y medio antes de que pudiera aparecer en la grabación de la película.

«Siempre que íbamos a actuar Flo, Mota y yo, a Valencia venía a vernos. Siempre me regañaba: ‘¡Nunca me has sacado en Torrente!’ Yo le decía: ‘Para la próxima, Paco (y se lo decía en serio). Ahora ya no será posible», así lo explicaba Segura en redes sociales en enero de 2024, cuando falleció Paco.

Esa promesa incumplida la ha podido reparar, en cierta medida, con la aparición de Paquito (como se le conoce cariñosamente), el hijo de Arévalo. Se trata de uno de los muchos cameos que hay en la película, pero tiene varias frases con Torrente, por lo que es un bonito homenaje que el propio Arévalo habrá podido ver desde arriba.

Paquito es el responsable de cuidar de Nuria, su hermana, que padece el síndrome de Williams, un trastorno multisistémico del neurodesarrollo que hace que necesite supervisión para muchas de las tareas del día a día.