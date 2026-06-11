No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 851 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Lope regresa a palacio tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin tener la más mínima idea de que el lacayo ha fallecido. De hecho, son Candela y Simona quienes le dan la triste noticia. Adriano y Martina discuten sobre su relación, mientras que la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos.

Ciro hace saber a la familia que Julieta está en estado de letargo y que podría no despertar, y eso es algo que deja a Manuel destrozado, puesto que no puede evitar temerse lo peor. Carlo y María Fernández están profundamente felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas, pero también por la inminente llegada de su bebé. Jacobo confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo de Nueva York, mientras que Lope se muestra más que decidido a hacer todo lo que está en su mano para reconquistar a Vera. Aun así, ella se niega a darle una nueva oportunidad. En un momento dado, Julieta parece moverse, pero es Ciro quien la vela y no se da cuenta de absolutamente nada.

¿Qué sucede en el capítulo 852 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 11 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Cristóbal toma una drástica decisión, como es la de suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves tras haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar, y es Petra quien se percata. Manuel sufre al ver a Ciro al lado de Julieta, mientras que Curro y Ángela cuentan sus aventuras en Madrid.

María Fernández siente fuertes dolores y cree firmemente que está de parto. A pesar de todo, parece que la situación queda en un susto, aunque sirve para darse cuenta de que pronto nacerá su bebé. Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos, mientras que Vera se escabulle para no hablar con él. Ricardo y Pía recuperan su amistad poco a poco.

Adriano decide bajar a ver a Lope a la zona de servicio, y cree distinguir su silueta. Todo ello mientras Manuel se arma de valor para confesar a Julieta, que está dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.