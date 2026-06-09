La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 5 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 850 de La Promesa. Entre otras tantas cuestiones, han sido testigos de cómo Vera acepta quedarse en palacio, mientras Ciro se muestra molesto, porque cree que su presencia pone en peligro a todos. Alonso no duda en advertirle que cambie de actitud o, de lo contrario, el que se va a marchar es él. Leocadia muestra al marqués la noticia en el periódico: se trata del título de Curro.

¡La resolución es completamente inesperada para todos! Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Manuel no se separa de la cama de Julieta, que continúa en estado crítico. Lorenzo vuelve a atacar a la señora de Figueroa, pero ella se revuelve y le hace saber que si cuenta lo de Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. Teresa devuelve la carta a Pía, que continúa angustiada por lo que tiene que contar a Curro. Los jefes de servicio toman una drástica decisión respecto a Estefanía que cambiará el futuro de Carlo y María en palacio, mientras que Martina se arma de valor para declararse a Adriano. Entre otras cuestiones, le dice que le quiere y que quiere estar junto a él. Vera está llorando con Candela y Simona en el comedor del servicio cuando alguien inesperado aparece de un momento a otro.

¿Qué sucede en el capítulo 851 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 9 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Lope regresa a palacio tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril. Lo hace sin tan siquiera imaginar que el lacayo ha fallecido. Es por eso que Simona y Candela no tardan en darle la triste noticia. Vera, por su parte, se muestra profundamente afectada por la situación, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de huir.

Adriano y Martina tienen una tensa discusión sobre su relación, puesto que la joven insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Ciro cuenta a la familia que Julieta está en estado de letargo y podría no despertar. Manuel teme que le pueda ocurrir lo mismo que a Jana. Carlo y María Fernández se muestran profundamente felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas, pero también por la llegada de su bebé.

Curro y Ángela regresan de Madrid y se quedan profundamente sorprendidos al descubrir lo sucedido durante su ausencia. Jacobo confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo de Nueva York, mientras que Lope se propone reconquistar a Vera, pero ella se niega a darle ninguna oportunidad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.