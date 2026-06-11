Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de junio, tras la cancelación de la emisión de la serie el miércoles 10 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 432 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo, por fin, Manuela conoce a Bárbara. A pesar de todo, es evidente que no puede evitar sentirse profundamente incómoda.

Entre otras tantas cuestiones, porque parece que la sombra de Leonardo continúa muy presente. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo los habitantes de la Casa Pequeña se han quedado profundamente sorprendidos. ¿El motivo? Han recibido un nuevo huésped que, sin lugar a dudas, va a poner todo patas arriba. Por lo tanto, estamos ante un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta temporada que tanto está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 433 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 11 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Alejo no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Bárbara a hablar claro con Manuela. Es más, acaba siendo testigo de la tensión que existe entre la de Guzmán y su primo.

Todo ello antes de que Braulio se vea sorprendido al descubrir las verdaderas intenciones de Enriqueta. Y todo porque está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir casar a su hijo con Manuela. ¡No parará hasta lograrlo! Mientras tanto, en la Casa Pequeña y como era de esperar, Victoria no ha tenido reparos a la hora de creerse ama y señora del lugar. A pesar de todo, parece que las circunstancias le van a obligar a cambiar de actitud. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.