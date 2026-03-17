Santiago Segura se sincera sobre el éxito de ‘Torrente presidente’: «Gusta a la izquierda y a la derecha»

Santiago Segura ha sido el gran protagonista de El Hormiguero después de ser el triunfador del fin de semana en los cines gracias al fenómeno Torrente presidente. El actor y director ha querido celebrar su éxito por todo lo alto, pero también ha querido lanzar puyas al mundo de la política y al periodismo en su entrevista. Durante la charla, Pablo Motos ha admitido que cuando vio la película se temió lo peor, puesto que el humor de José Luis Torrente es políticamente incorrecto en 2026, lo que podría suponer que sufriese el conocido como fenómeno de la cancelación. Por eso aseguró que en su pensamiento estaba protegerle y ayudarle tras el estreno, puesto que las críticas podían ser feroces, aunque lo cierto es que las felicitaciones y el exitazo en taquilla están hablando claro.

Como ya contamos en Happy FM tras ver la película el pasado viernes, en ella reciben golpes y burlas todos los partidos del espectro político, además de los principales líderes, siendo Pedro Sánchez el que queda más caricaturizado de todos. Segura era lo que pretendía, aunque tenía miedo de que no se entendiese su objetivo en un momento de tanta polarización política: «He venido a hacer una película para que nos riamos y soy tan friki que he estado en la sala con 500 personas riéndose y pensaba: ‘Es que se están riendo gente de izquierdas y derechas, o sea, no les importa tanto la ideología como la risa’».

Tras el éxito de taquilla y de público, Santiago no ha podido evitar venirse completamente arriba: «Me sentía un unificador de España, o sea, me veo, vamos, de presidente ya». Repitiendo lo que ya se dijo en nuestra crítica, el director aseguraba que es una «película que da hostias a todos lados», algo que ha confirmado porque esa era su intención desde el primer momento. «Claro, porque no me parece bonito dar hostias todas a un lado. ‘No, pero es que tú eres un tibio, un equidistante’, sí, pero ya lo sabíamos ya, llevan años diciéndome que soy un mierda porque soy un equidistante y ahora eso es ser facha, que también me han llamado», ha bromeado.

«Insisto, si tú llamas nazi a cada uno que dice algo que no te gusta, la palabra nazi va a perder de todo su significado. O sea, fascista y nazi son cosas muy serias, muy graves y muy desagradables. No todos son fascistas y nazis porque no estén totalmente de acuerdo contigo», ha insistido.

«Es que es una maravilla porque tiene mucha carga de profundidad, risa basta, zafia y desdentada, que es Torrente también. No es Rohmer, yo no soy él, soy un director más de andar por casa, pero, de verdad, que también si rascas un poquito, hay cosas muy graciosas», así ha defendido a su mítico personaje.

También ha tenido una curiosa forma de atizar a la prensa por sus críticas, leyendo algunos de los titulares que se han publicado en los últimos días. Su mayor queja era la de que los medios de comunicación se han encargado de destripar algunas de las tramas y de los cameos, algo que ocurría mientras en su espalda aparecían imágenes de la película en la que se podían ver, precisamente, algunos de esos cameos. La escena ha sido llamativa, la verdad.

Por si no fuera suficiente, hay que recordar que las redes sociales están llenas de spoilers de espectadores, que hasta han publicado vídeos grabados en las salas de cine, algo que es completamente ilegal. También hay que explicar que Google, el buscador más utilizado en todo el planeta, tiene una herramienta en la que se puede consultar qué es lo más buscado en cada momento.

Aunque Santiago Segura no lo haya consultado, es bueno explicar que desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana lo más buscado en el citado buscador han sido los cameos y el tráiler de Torrente presidente. Por lo tanto, había un interés informativo de este tema y, en muchos casos, los que se han encontrado con los famosos spoilers de la película ha sido porque han buscado información en la red sobre ella.