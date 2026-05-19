El tierno reencuentro de Pablo Motos con su amor de la infancia: «Tienes la misma mirada»
'El Hormiguero' se volvió 'Sorpresa, sorpresa' por unos minutos
Aunque Pablo Motos es uno de los grandes presentadores de la televisión y ha conseguido pasar a la historia tras 20 años de El Hormiguero, hay muchos aspectos de su vida que siguen siendo un misterio. Se sabe que está casado con Laura Llopis, a la que conoció cuando ambos trabajaron en Onda Cero en Valencia y que actualmente es jefa de guion del programa, pero todavía hay cosas que ha sabido guardarse. En la edición del lunes 18 de mayo de El Hormiguero, el valenciano ha podido ver a ‘la Mari’, la que fue su amor de la infancia y de la que ha contado en muchas ocasiones que le dedicó una canción cuando apenas era un niño.
De aquella anécdota se ha aprovechado Jorge Salvador, socio en la productora de Motos y el otro gran jefe del programa, que había preparado una gran sorpresa para su amigo. En mitad de la mesa de humoristas de los lunes, el catalán ha aparecido por sorpresa con la música de Sorpresa, sorpresa, el mítico programa de Antena 3 presentado por Isabel Gemio y después por Concha Velasco. Pablo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero el resto del equipo había estado preparando este momento durante semanas.
Salvador ha querido poner en contexto a los espectadores, recordándoles que Pablo ha contado en muchas ocasiones que el primer amor de su vida fue Mari, la hija del que fue su profesor de guitarra (que también era peluquero). En un pueblo pequeño todos se conocen, por lo Mari compartía juegos y clases con aquel joven Motos, que cayó rendido cuando apenas era un niño ante ella.
A continuación, el programa ha emitido un vídeo en el que Motos recordaba aquel amor y una anécdota que le ocurrió. «La hija del peluquero, la Mari, llegaba a la 1 del colegio y mi vida entera se basaba en si la Mari ese día me sonreía o no. Había días que pasaba y no me miraba. Total que me compré una cinta de 120 minutos y grabé por las dos caras todo el rato ‘quiero a la Mari’», así lo contaba hace años el valenciano.
Tras este divertido vídeo, Jorge Salvador decidió mostrar a aquella niña que robó el corazón al pequeño Pablito, para después asegurar que tenía una foto de cómo era «la Mari de 2026». Con todo el plató de pie, se vivió un momento Sorpresa, sorpresa cuando Mari, ahora convertida en una mujer, apareció ante las cámaras.
La ilusión verdadera de Pablo Motos al verla
Aunque lo normal es pensar que el presentador de El Hormiguero conocía lo que iba a pasar, quedó claro por su emoción que estaba siendo una sorpresa poder ver a aquella niña varias décadas después convertida en una mujer.
Durante la charla, al ser preguntada por si a ella le gustaba Pablito, Mari supo salir por la tangente de forma muy acertada: «Era un chiquito muy educado… Era pelirrojo y con muchas pecas». Así dejó claro que no le gustaba, algo con lo que las hormigas bromearon.
Pablo, por su parte, no podía dejar de tener una sonrisa en su cara ante el momento, llegando a dejarle algunas frases bonitas a su invitada: «Tú tienes la misma mirada, la mirada no te ha cambiado». Aquello nunca pudo llegar a más porque Motos y su familia se mudaron a Requena, por lo que se perdió la pista hasta este año 2026.
