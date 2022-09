Así es Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos que también trabaja en ‘El Hormiguero’

Aunque pueda parecer que no hay ningún secreto en la vida de Pablo Motos, lo cierto es que su vída íntima es todo un misterio. Aunque habla habitualmente de su mujer en El Hormiguero, poco conocen a Laura Llopis, su mujer y compañera de trabajo desde hace años.

El hombre que acompaña, y sufre en muchos caso, a Trancas y Barrancas comparte su vida desde hace 27 años con la misma mujer, formando una pareja de lo más sólida. Ambos se conocieron en la época en la que Pablo era el presentador estrella de Onda Cero Valencia.

Él se encargaba del tramo local de Protagonistas, el mítico programa de Luis del Olmo. En la redacción se enamoró de la productora del programa, aunque ha confesado que le costó mucho ganarse su corazón: «A mí me gustaba, pero ella pasaba».

«El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella», confesó en alguna ocasión al hablar de ella. Tanta dificultad le hizo luchar por ella para intentar ganarse su cariño: «Un día pensé que no podía morirme sin besarla».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Mientras unos consiguen el amor con citas románticas o flores, el presentador de El Hormiguero lo hiz con algo menos glamouroso: «Una vez comentó que hacía mucho frío, y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo».

Su primer beso también fue de lo más curioso, ya que tampoco fue uin lugar idílico o en un bonito restaurante: «Entramos en una rotonda y le pregunté si le gustaba o no. Ella me dijo ‘bueno’… Y ya no tomé ni la rotonda, me fui recto, paré y la besé».

Al igual que él lo fuese en El club de la comedia, Laura Llopis es coordinadora de guiones de El Hormiguero, por lo que muchas de las preguntas más comprometidas y picantes del valenciano salen de su cabeza: «Mi mujer me dice que las bese, o que les bese. Eso forma parte del show».

Llopis es madre de dos hijas de un matrimonio anteriores, aunque Pablo no es el padre biológico, incluso trabajan en El Hormiguero: «Una es guionista y la otra está en atrezzo. Son guapísima, dos chicas con talento y, sobre todo, muy buenas personas».