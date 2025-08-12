¿Qué pasa en la planta de residuos de Alhendín? 4 muertes en 10 años por aplastamientos y atropellos

Cuatro accidentes laborales en menos de 10 años. El último este lunes. Es el siniestro balance en la planta de tratamiento de residuos de Alhendín (Granada), donde trabajan unos 200 operarios. Las instalaciones de Ecocentral Granada dependen de la Diputación Provincial y los sindicatos coinciden en que «algo no se está haciendo bien» en esta planta de reciclaje.

El 24 de diciembre de 2016, víspera de Navidad, un hombre de 33 años falleció tras caerle encima un contenedor de residuos. CCOO apuntó a un fallo mecánico en el brazo basculante del camión que manejaba el trabajador, que murió aplastado. Estaba casado y tenía un hijo menor de edad. El operario pertenecía a la empresa Excavaciones y Movimientos de Tierra El Cordobés, con sede en Motril (Granada), subcontratada por FCC, la compañía que presta el servicio público de tratamiento de residuos, responsabilidad de la Diputación. Días después, la Guardia Civil arrestó a dos responsables de la empresa motrileña por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores.

El 8 de abril de 2019, un hombre de la misma edad murió a primera hora de la mañana, en esta ocasión atropellado por uno de los camiones que traslada habitualmente restos hacia el vertedero. El conductor no lo vio y arrolló al trabajador, que intentaba enganchar el camión, atascado en el barro, a un bulldozer. Natural de El Turro y vecino de Láchar (Granada), tenía dos hijos. Igualmente, pertenecía a una de las subcontratas que prestan su servicio en la planta. La Diputación atribuyó el accidente a un «error humano».

Cuatro años después, el 1 de septiembre de 2023, un peón de triaje murió al quedar atrapado en una prensa hidráulica de la planta de reciclaje. Una llamada al 112 alertó de un trabajador gravemente herido. Aquel día se había ofrecido a hacer horas extra. Tenía 46 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

Dos años después, este lunes 11 de agosto, ha muerto un trabajador de 44 años. El hombre habría sido aplastado por una máquina, según Ideal, aunque la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Es la cuarta víctima mortal en las instalaciones en menos de 10 años.

La Diputación de Granada ha enviado un comunicado en el que lamenta «profundamente» el fallecimiento y ha anunciado que solicitará «toda la información» a la empresa concesionaria para esclarecer lo ocurrido.

OKDIARIO Andalucía ha intentado, sin éxito, hablar con los responsable de la empresa para ofrecer su versión sobre el macabro historial de la planta de reciclaje (además, en agosto de 2024 se encontró un bebé muerto entre la basura). Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han exigido a la institución provincial que depure responsabilidades.