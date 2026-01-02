Sánchez también tiene su foto con el líder socialista en Extremadura denunciado por acoso laboral

Pedro Sánchez no falla a la hora de sumar instantáneas al álbum que le junta, foto a foto, con presidiarios, imputados y acosadores del PSOE o de su entorno personal. El último en sumarse a la lista ha sido José Luis Quintana, nuevo líder en Extremadura, que ha sido denunciado por acoso laboral por parte de una edil y ex trabajadora socialista y con quién, por supuesto, Sánchez también tiene su fotografía cómplice.

El presidente del Gobierno mantiene una relación muy cercana, de amistad, con José Luis Quintana y ambos aparecen retratados en un mitin del PSOE, sentados codo con codo. Quintana es el delegado del Gobierno y persona de máxima confianza de Sánchez en Extremadura, hasta el punto de que le ha designado para reemplazar a Miguel Ángel Gallardo tras la dimisión de este tras la debacle electoral del 21D.

Antes de que se cumpla la primera semana de José Luis Quintana al frente del PSOE extremeño, el dirigente cercano a Sánchez ya está en tela de juicio por una denuncia de una concejal del partido en el canal interno de Ferraz, por acoso laboral. La edil acusa a Quintana de haber presionado a Miguel Ángel Gallardo para que la formación socialista la despidiera, hasta que lo consiguió. Su puesto era como asalariada en Mérida, capital administrativa de Extremadura.

Quintana se apresuró a negar el relato de la concejal del PSOE. «Quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes», escribió en su cuenta de X. «No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en redes es rotundamente falso», añadió el líder extremeño, al frente de la gestora creada tras la dimisión de Gallardo.

El álbum de Sánchez

José Luis Quintana se suma a la lista de socialistas señalados por corrupción, acoso o incluso que han entrado en la cárcel que aparecen en fotografías cómplices junto a Pedro Sánchez. José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos ex secretarios de Organización del PSOE y mano derecha del actual presidente del Gobierno, aparecen en numerosas fotos junto a Sánchez, mientras que Koldo García, el tercero de los que han ingresado en prisión por la trama de corrupción socialista, también tiene su foto con el secretario general del PSOE.

Entre los denunciados por acoso, la figura más destacada es la de Paco Salazar, señalado por presunto acoso sexual en La Moncloa y Ferraz, pero también José Tomé, hasta hace unos días presidente de la Diputación de Lugo y Antonio Navarro Jiménez, líder de los socialistas en Torremolinos, ambos denunciados por acoso sexual, tienen instantáneas con Sánchez.

Con Miguel Ángel Gallardo, antecesor de Quintana al frente del PSOE extremeño, el vínculo de Sánchez es todavía mayor, más allá de la foto, y con connotaciones judiciales. El responsable principal de la debacle socialista en las últimas elecciones autonómicas está procesado por el caso del hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, y en febrero se sentará en el banquillo de los acusados.