Aviso muy importante de los neurólogos: más de la mitad de los españoles duerme mal y estas son las graves consecuencias

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica fundamental para mantener una buena salud física, mental y emocional. Durante el descanso nocturno, el cuerpo lleva a cabo procesos esenciales como la reparación celular, la consolidación de la memoria y la regulación hormonal. Ahora bien, actualmente la mitad de los españoles duerme mal y los neurólogos avisan.

Pues respetar el ciclo circadiano, que sincroniza nuestro organismo con los ritmos naturales del día y la noche, es clave para lograr un sueño reparador. Cuando este ciclo se altera, el equilibrio interno se ve afectado, aumentando el riesgo de enfermedades y disminuyendo la calidad de vida. por esto, Celia García Malo, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología, SEN, explica en Infosalus que «Un sueño de calidad es un pilar fundamental para la salud en general e imprescindible para el bienestar físico y mental». Dormir bien no solo mejora el bienestar diario, sino que también ayuda a prevenir enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a mantener un equilibrio emocional estable a lo largo del tiempo.

Qué dicen los neurólogos sobre dormir mal

Cuando no se duerme lo suficiente, el cuerpo y la mente comienzan a manifestar diversas consecuencias negativas que afectan la vida cotidiana. A largo plazo, la falta de sueño puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y trastornos de salud mental.

Para evitar estos efectos, expertos y especialmente neurólogos recomiendan mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado para el descanso. Además, incorporar hábitos complementarios como una alimentación equilibrada, la práctica de actividad física y técnicas de relajación puede mejorar significativamente la calidad del sueño.

Las consecuencias de no dormir bien

Dormir poco o tener un sueño de mala calidad puede generar múltiples efectos negativos que impactan tanto a corto como a largo plazo. Entre las principales consecuencias de los neurólogos destacan:

Dificultades de concentración

La falta de sueño afecta la atención, la memoria y la capacidad de procesar información.

Bajo rendimiento

Disminuye el desarrollo académico, laboral y deportivo. Un estudio del Departamento de Neurología de la Universidad de Michigan explica que Las consecuencias de la privación del sueño y la somnolencia pueden resultar en promedios de calificaciones más bajos, mayor riesgo de fracaso académico, aprendizaje comprometido.

Aumento de la irritabilidad

Las personas suelen mostrarse más sensibles, impacientes y propensas al enojo.

Cambios en el estado de ánimo

Puede favorecer la aparición de ansiedad, estrés o incluso depresión. “La privación persistente de sueño se relaciona con mayor incidencia de trastornos mentales graves, entre ellos, la depresión”, afirma la experta en Infosalus.

Cansancio constante

Sensación de fatiga que persiste durante el día.

Problemas de salud física

Incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.

Debilitamiento del sistema inmunológico

El organismo se vuelve más vulnerable a infecciones.

Alteraciones hormonales

Afecta hormonas relacionadas con el apetito, el estrés y el crecimiento.

Consejos para dormir mejor

Dormir bien es esencial para mantener una vida saludable y prevenir diversas enfermedades. Para evitar consecuencias negativas es importante adoptar hábitos que recomiendan los neurólogos y que favorezcan un descanso adecuado. Algunas recomendaciones útiles incluyen:

Crear un ambiente propicio. Mantener la habitación oscura, silenciosa y a una temperatura agradable.

Establecer horarios regulares. Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días.

Evitar comidas pesadas, especialmente en las horas previas al sueño.

Reducir la cafeína. No consumir bebidas estimulantes por la tarde o noche.

Realizar rutinas relajantes. Leer, meditar o tomar un baño caliente antes de acostarse.

Limitar el uso de pantallas. Evitar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir.

Hábitos complementarios para mejorar la calidad del sueño

Dormir entre 7 y 9 horas por noche.

Realizar actividad física diario (aeróbico y fuerza)

Controlar el estrés con respiración consciente o meditación.

Incorporar rutinas adecuadas y prestar atención a la calidad del sueño permite mejorar no solo el bienestar físico, sino también el rendimiento y el estado emocional.

Priorizar el descanso es, sin duda, una de las mejores decisiones para cuidar la salud a largo plazo: