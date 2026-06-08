Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La medicina regenerativa continúa ampliando sus aplicaciones más allá del ámbito deportivo. El plasma rico en plaquetas (PRP), utilizado desde hace años para favorecer la recuperación muscular y tendinosa en deportistas de élite, empieza también a emplearse en patologías relacionadas con la voz con el objetivo de regenerar la mucosa de las cuerdas vocales y mejorar su capacidad vibratoria. Esta técnica podría representar un importante avance para personas con cicatrices vocales, lesiones tras cirugías o desgaste progresivo de las cuerdas vocales asociado al uso continuado de la voz.

En este contexto, OKSALUD ha entrevistado al presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Devolución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, el doctor Juan Carlos Casado Morente. El experto señala que esta terapia puede ser especialmente útil en profesionales de la voz como cantantes, profesores, actores o periodistas, especialmente a partir de cierta edad, cuando el tejido elástico de las cuerdas vocales comienza a sustituirse por tejido fibroso.

PREGUNTA.- El plasma rico en plaquetas (PRP) se ha popularizado en deportistas de élite como Rafa Nadal o Lamine Yamal. ¿Cómo funciona esta técnica cuando se aplica a las cuerdas vocales?

RESPUESTA.- Es una técnica que se utiliza en las cuerdas vocales para intentar generar una nueva mucosa, que es la que produce la vibración de las cuerdas vocales. Ese es el objetivo.

P.- ¿Qué tipo de lesiones o problemas de voz pueden beneficiarse más de estas terapias regenerativas y qué resultados se están observando hasta ahora?

R.- Las lesiones fundamentales que utiliza el plasma rico en plaquetas son las cuerdas vocales, en el caso de cicatrices vocales, tras cirugías previas o tras realizar una cordectomía o una lesión maligna, o también en lesiones congénitas que producen una vibración de la cuerda vocal, como podía ser, por ejemplo, sulcus o vergetur.

P.- Las cuerdas vocales son estructuras extremadamente delicadas. ¿Por qué es tan difícil recuperar su capacidad vibratoria cuando aparece una lesión o cicatriz?

R.- Efectivamente, las cuerdas vocales son unos músculos muy especiales. Aparte de sus fibras musculares, que serían el músculo tiroaritenoideo inferior, también lo compone una mucosa que está formada a su vez por tres capas: la capa epidérmica, una capa intermedia y una capa profunda. A su vez, la capa intermedia se compone de tres capas que diferencian contenido elástico y fibroso. Es decir, es un músculo muy especializado con una superficie mucosa vibrátil que genera la voz y por eso es tan difícil generar una estructura similar a esta mediante PRP o mediante inyección de sustancias externas.

P.- ¿Podría esta técnica cambiar el tratamiento de profesionales que dependen de su voz, como cantantes, profesores, actores o periodistas?

R.- Es una técnica que se lleva utilizando muy poco tiempo en España y creemos que puede revolucionar el tratamiento en muchos profesionales de la voz que tienen un desgaste importante de esta mucosa debido a la fricción de las cuerdas vocales por el abuso de la voz. Es decir, puede ser muy útil en profesionales de la voz como cantantes, profesores, actores, sobre todo a partir de cierta edad en la que aparece ya la sustitución del tejido elástico por un tejido fibroso propio de la edad.

P.- Muchas personas normalizan la ronquera o los cambios de voz durante semanas. ¿Cuándo debemos preocuparnos realmente y acudir al otorrinolaringólogo?

R.- Sin duda, toda ronquera o disfonía que dure más de dos meses requiere una valoración por el otorrinolaringólogo para ver cuál es el estado de las cuerdas vocales y cuál es la causa de esa disfonía. En el caso de que el paciente sea fumador, se aconseja esa valoración si la disfonía ronquera dura más de 10 días.

P.- Más allá de la medicina regenerativa, ¿cuáles son los principales hábitos o factores que más dañan la voz en el día a día y cómo podemos prevenir problemas vocales a largo plazo?

R.- Las cuerdas vocales se dañan por determinados hábitos, como puede ser un abuso vocal, ya que se agotaría el músculo como cualquier músculo. Un exceso de fonación, de hablar más de, por ejemplo, cuatro o cinco horas diarias, puede producir una disfonía. Por supuesto, el estar en contacto con sustancias irritantes, como puede ser la contaminación, como la polución, y por supuesto el tabaco. También hoy en día se le da mucha importancia al reflujo gastroesofágico como frecuente causa de disfonía. La sequedad, la falta de hidratación en las cuerdas vocales, las enfermedades alérgicas que producen una sequedad de las cuerdas vocales pueden producir una disfonía. El déficit de descanso nocturno también puede producir trastornos en la voz.