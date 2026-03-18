Una borrasca explosiva está a punto de llegar a España y va a arruinarlo todo: el aviso sobre Therese que da miedo

El aviso sobre Therese que da miedo, una borrasca explosiva está a punto de llegar a España y va a arruinarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un destacado cambio de ciclo, después de unos días con una pequeña tregua, llega un nuevo cambio de tendencia que puede ser esencial para estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan destacadas. Es hora de hacer caso sobre este aviso ante la llegada de una nueva borrasca con nombre propio que puede acabar siendo esenciales.

Quizás tocará estar preparados para algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada paso en el que el tiempo se convierte en una tendencia al alza. Sin duda alguna tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede contar. Es hora de saber un poco más lo que pasará en unos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de ver llegar la borrasca Therese de tal forma que tocará saber qué es lo que nos está esperando.

El aviso sobre Therese que da miedo

Una nueva borrasca con nombre propio amenaza a toda España, en especial en estos días en los que realmente cada detalle contará de una forma muy diferente. Será el momento de volver a conocer lo que puede pasar en estos días en los que la lluvia acabará siendo protagonista.

Estaremos a merced de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, la AEMET no duda en lanzar una importante alerta.

Da miedo lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos a merced de una novedad que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa.

Estos cambios que nos estarán esperando, pueden acabar generando un giro radical que hasta la fecha no puede acabar siendo lo que nos hará cambiar de planes.

Está a punto de llegar a España una borrasca explosiva

Una borrasca explosiva está a punto de llegar a España, será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia que puede ser lo que nos hará pensar en un tiempo invernal cuando aún no hubiéramos tenido en mente en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de El tiempo: «Después de varios días de calma casi inquebrantable en España, con cielos dominados por la estabilidad y temperaturas en claro ascenso, la atmósfera comienza a cambiar de actitud y vuelve a girar la mirada hacia el Atlántico, donde ya se está gestando un nuevo episodio de inestabilidad con nombre propio. Allí, en mar abierto, empieza a tomar forma la borrasca Therese, un sistema de bajas presiones que se organiza poco a poco y que amenaza con alterar el patrón tranquilo de los últimos días. Este nuevo engranaje atmosférico comenzará a dejar sus primeros efectos a lo largo de esta misma semana. Y lo hará con especial incidencia en el archipiélago canario a partir del miércoles, donde se espera la llegada de lluvias cada vez más persistentes, rachas intensas de viento y un notable temporal marítimo».

Siguiendo con la misma explicación: «una vaguada se descolgará en el Atlántico, sobre las islas Azores. Esto provocará que se comience a formar la borrasca fría aislada al oeste de las costas atlánticas portuguesas. Sin embargo, durante esta jornada en la península el tiempo aún será estable, con el sol dominando los cielos. En las islas Canarias aumentará la nubosidad y podría llover algo, sobre todo al final del día».

La lluvia empezará a ser una realidad en estas próximas horas: «Con la borrasca Therese ya formada, la madrugada del miércoles traerá algunas precipitaciones al oeste peninsular, especialmente al cuadrante suroeste, en forma de chubascos y tormentas. No serán a priori muy relevantes, pero podrían darse a lo largo de toda la jornada. En casi todo el resto del país, la estabilidad seguirá dominando, aunque con un aumento claro de la nubosidad alta y media. La excepción será el noreste, donde podrían darse algunos chubascos por la tarde fruto de la aproximación de una vaguada retrógrada. A lo largo del jueves las precipitaciones de la borrasca quedarían restringidas principalmente a Portugal, pudiendo afectar débilmente, en forma de chubascos, a zonas del oeste de Extremadura y de Andalucía. A su vez, la llegada de la débil vaguada del noreste inestabilizará la atmósfera en el área mediterránea. La nubosidad aumentaría mucho en todo el valle del Ebro y el este, y no se descartan algunas precipitaciones débiles en toda la región».