Los mejores memes del Barcelona-Atlético de Madrid de la Champions

El partido de ida de cuartos de Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid estuvo repleto de emoción. El conjunto culé recibía en el Spotify Camp Nou a los madrileños, que buscaban mantener viva la eliminatoria de cara a la vuelta ante su público. El guion del partido cambió drásticamente con la expulsión de Pau Cubarsí por una falta que Julián Álvarez terminó convirtiendo en el 0-1 con un portentoso disparo. Las reacciones de las redes sociales se centraron en ambas jugadas, dejando multitud de memes de un duelo entre Barcelona y Atlético que contará con su segundo asalto el próximo martes.

También tuvieron su cuota de protagonismo otros nombres propios como los de Hansi Flick, Lamine Yamal, Sorloth o los Simeone, tanto Diego Pablo como un Giuliano que provocó la cartulina roja de los culés. La guerra no sólo se libró en el césped, ya que los aficionados rojiblancos respondieron a las esteladas del Camp Nou con banderas rojigualdas y cánticos de «Viva España».

Pese a que el partido generó multitud de reacciones en todos los ámbitos, la jugada más importante del partido fue, de forma indiscutible, la expulsión de Pau Cubarsí. El central catalán derribó a Giuliano cuando el futbolista colchonero enfilaba la portería de Joan García. El VAR tuvo que avisar a Kovacs para que corregir su decisión inicial, que fue la de señalar tarjeta amarilla. Un detalle no pasó desapercibido en la retransmisión, ya que Cubarsí trató de ver la jugada repetida en la pantalla del VAR… pero esta se apagó.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Pau Cubarsí wanted to check the replay on the VAR screen, but VAR noticed and turned their tv off! 😂 pic.twitter.com/15augcsCJk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 8, 2026

La roja directa al defensor culé fue la antesala del primer tanto del encuentro. En el 45′ de juego, Julián Álvarez convirtió en oro una lanzamiento de falta unos metros por detrás de la frontal del área. El ’19’ rojiblanco golpeó a la escuadra de la portería local, donde no llegó la estirada de Joan García. En redes sociales recordaron el pasado en la cantera del Real Madrid del argentino, que estuvo a prueba con el conjunto blanco con 11 años. «Hecho en ‘La Fábrica’», publicó @KayRMCF en la red social X.

Julian Alvarez. Made in La Fabrica pic.twitter.com/7C31qiKU4F — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) April 8, 2026

Otro de los señalados fue un Lamine Yamal que dejó buenos detalles, pero que no pudo ayudar con cifras a reducir los dos goles de desventaja con los que el FC Barcelona visitará el Metropolitano. El extremo culé cayó varias veces en busca de la falta o del penalti, aunque Kovacs no ‘picó’ en la gran mayoría de sus intentos. Una facilidad para dejarse caer que no pasó desapercibida.

Lamine Yamal every time he feels the slightest of touches pic.twitter.com/jO6L8PexUc — Amit (@amitttrmfc2) April 8, 2026

Los que sí recibieron elogios fueron tanto Diego Pablo Simeone como Giuliano. El técnico se impuso en el primer asalto a un Hansi Flick al que advirtió tras la derrota el pasado sábado en Liga. El atacante, por su parte, se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el equipo rival por su constante movilidad. La mejor muestra de ella la dio en la jugada que provocó la expulsión de Cubarsí. A Giuliano ya le comparan con un demonio de Tasmania por su inagotable despliegue físico.