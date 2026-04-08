Barcelona – Atlético de Madrid en directo hoy | Sigue en vivo online el partido de Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League que se disputa en el Camp Nou. Los dos equipos españoles buscan las semifinales de la máxima competición europea, donde espera el ganador de la eliminatoria que disputan Sporting de Portugal y Arsenal. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Barcelona-Atlético de la Champions League.

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Partido grande en el Camp Nou. Barcelona y Atlético de Madrid disputan la ida de los cuartos de final de la Champions League, una eliminatoria que se resolverá el próximo martes 14 de abril en el Metropolitano. Los dos clubes españoles, después de enfrentarse hace unos días en la capital, buscarán encarrilar el pase a las semifinales, donde todo hace indicar que espera el Arsenal, que venció en Portugal al Sporting en la ida de los cuartos de final disputada el martes 7 de abril.

El Barcelona buscará sacar una buena renta de cara al partido de vuelta y el Atlético resistir la ofensiva culé para llegar en buena situación al Metropolitano, donde han demostrado su fortaleza a lo largo de la temporada. Hansi Flick no podrá contar en esta eliminatoria con Raphinha, que estará de baja alrededor de un mes tras sufrir una lesión muscular en el último parón de selecciones con Brasil. Por su parte, Diego Simeone, que cuenta con las bajas de Giménez, Barrios, Oblak y Cardoso, apostará por Llorente en la medular, Pubill como central y una delantera compuesta por Julián Álvarez, Lookman y Griezmann.

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