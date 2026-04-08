Cerezo y el error reconocido del CTA en el Atlético-Barcelona: «¿Quién nos compensa el fallo?»

El sol preside las primeras horas de la tarde en Barcelona bajo una calma tensa que envuelve la previa de la ida de cuartos de final de Champions. Aunque antes del segundo episodio de la serie entre Barcelona y Atlético, todavía colean las secuelas del primero, el correspondiente a la Liga que se disputó el pasado sábado en el Metropolitano. Todavía tiene pulso aquella no expulsión a Gerard Martín. Enrique Cerezo pasó revista a toda la actualidad rojiblanca antes de la comida de directivas con la junta azulgrana.

Busquets Ferrer le mostró la roja, pero decidió cambiar su diagnóstico a tras ser llamado por el VAR. El Atlético mostró su descontento y el CTA acabó reconociendo el error en su programa Tiempo de Revisión en el que repasa las polémicas de la jornada. «Ya sabéis cuál es mi opinión del VAR, puedo repetirla si queréis. Y luego me parece muy bien que digan que el VAR se ha equivocado, ¿pero quién nos compensa a nosotros de la equivocación?», dijo el mandamás colchonero.

Julián Álvarez volvió a ser tema de conversación, como en debate antes de cada duelo entre rojiblancos y azulgranas.»¿Tú puedes asegurar que vas a estar vivo de aquí a final de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, pues dime qué puede pasar. Tú piensa que yo soy Dios y hasta que no le diga que se marche, no se puede ir. Sois vosotros los que no cerráis las puertas. Te lo explico. Tiene contrato con el Atlético de Madrid», explicó Cerezo.

El presidente rojiblanco se mostró optimista de cara al partido de Champions en el Camp Nou. «Tengo buen feeling, pero ya sabes cómo son los partidos. Se puede ganar, perder o empatar y habrá que esperar a las once a ver qué pasa. ¿Rotaciones? Me parece perfecto todo lo que hace mi entrenador. En esta eliminatoria nos jugamos prestigio y un título que nos apetece más que a ningún otro equipo. Tenemos que jugar bien y marcar goles», detalló Enrique Cerezo.

Será la última vez que Griezmann pise el Camp Nou como futbolista. De últimas veces serán los próximos meses del francés, que a final de temporada dejará el Atlético y se marchará al Orlando. Simeone le dedicó un emotivo discurso antes de la rueda de prensa y Cerezo seguirá sus tiempos. «Haré exactamente igual que lo hizo nuestro entrenador, pero yo lo haré cuando se vaya definitivamente, que aún le quedan unos meses», finalizó el presidente del Atlético.