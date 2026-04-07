Alineación del Atlético contra el Barcelona en Champions: Simeone recupera medio equipo titular

Tras el ensayo de Liga, turno ahora de una doble función de Champions que advierte alto voltaje. Así lo sugirió la alineación del Atlético, sin medio equipo titular, en el pasado encuentro liguero. Cada vez que Simeone se giraba a su banquillo, ahí veía sentados a los Julián Álvarez, Lookman, Hancko, Sorloth, Ruggeri… Y Llorente y Oblak viéndolo desde la grada.

Lo de Liga actuó como telonero para lo que viene en Champions, con los de Simeone y Flick imbuidos en una guerra de dos batallas por las semifinales. La alineación del Atlético estará defendida en portería por Musso tras la sorprendente baja de Oblak. Sorpresivo no por la naturaleza de la baja, pues lleva un mes sin vestirse de corto, sino porque el esloveno ha completado el último entrenamiento previo con normalidad.

Oblak había superado las molestias en el costado que le hicieron perderse los tres últimos partidos del Atlético. Sin embargo, debido a la importancia de lo que se viene en Champions, el Cholo y él han preferido que no esté en este partido para que se termine de recuperar del todo. Si todo va bien, Oblak volverá a entrar en una convocatoria del Atlético para el duelo de Liga ante el Sevilla y llegará a la vuelta de cuartos de Champions en el Metropolitano.

A la alineación del Atlético regresa Pubill, que será titular junto a Hancko en un eje de la zaga del que se ausentará Giménez por lesión. La medular rojiblanca también se presenta mermada, sin Barrios y Cardoso por lesión. Por lo que Llorente y Koke opositan a formar pareja en la sala de máquinas. Arriba, Simeone alineará a Lookman, Griezmann y Julián Álvarez en busca del gol. En el banquillo esperan Sorloth, Baena, Almada… Con mucho que decir.

Alineación del Atlético contra el Barcelona en Champions

Esta es la alineación del Atlético para disputar el partido de ida de cuartos de final contra el Barcelona en el Camp Nou. Musso; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.