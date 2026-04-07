Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Atlético de Madrid de la Champions League Este Barcelona - Atlético corresponde a la ida de cuartos de final de la Champions League y se juega en el Camp Nou Ambos equipos vienen de vivir un duelo liguero entre ellos que estuvo marcado por la polémica

El Barcelona y el Atlético de Madrid están preparándose para protagonizar una de las eliminatorias más destacadas de estos cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos se enfrentan en el Camp Nou en la ida antes de que la semana que viene se vuelvan a ver las caras en la capital de España, donde se decidirá quién avanza a las semifinales, quedando el otro apeado de la máxima competición continental. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online este partidazo.

Horario del Barcelona – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou para disputar este partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro que dirige Hansi Flick ganaron hace unos días a los colchoneros en la Liga por 1-2 en el Metropolitano en un choque en el que hubo bastante polémica. Es por ello que ahora los del Cholo Simeone acuden a la Ciudad Condal para tratar de tomarse la revancha o, por lo menos, dejar la eliminatoria abierta para cuando todo se decida dentro de una semana en la capital de España.

A qué hora es el partido de la Champions League Barcelona – Atlético de Madrid

La UEFA programó este vibrante Barcelona – Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League para este miércoles 8 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario de este clásico entre estos dos equipos españoles a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con absoluta normalidad en la previa en los aledaños del Camp Nou sin incidentes entre los aficionados para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir íntegramente en exclusiva todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Barcelona – Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago dentro de esta plataforma, por lo que el choque que se disputa en el Camp Nou no se va a poder ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto culé, del cuadro colchonero y los seguidores del fútbol español y europeo en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Atlético de Madrid que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso habitual del día a día como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También estará habilitada la página web de este medio para que todos sus clientes accedan a ella y sigan lo que ocurra en el Camp Nou con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Atlético de Madrid desde una hora y media antes del inicio del choque y cuando se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica del duelo y las reacciones relevantes que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Atlético de Madrid

Por otro lado, los aficionados de estos dos equipos que pelearán por conseguir ponerse por delante en la eliminatoria que no vayan a pode ver el encuentro por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online deben saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para contar lo que esté ocurriendo en el duelo de la ida de los cuartos de final de la Champions League Barcelona – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Atlético de Madrid

El Camp Nou, ubicado en el barrio de Les Corts, será el estadio donde se jugará este emocionante Barcelona – Atlético de Madrid correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este campo se inauguró en 1957 y en los dos últimos años ha sufrido unas reformas que hacen que no se pueda ocupar todo su aforo. Pese a ello, los más de 62.000 asientos que hay disponibles se llenaran para este choque que es tan importante para ellos, ya que la afición quiere volver a sentir lo que es ganar la máxima competición continental.

La UEFA ha designado al árbitro rumano István Kovacs para que imparta justicia en este Barcelona – Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League. El alemán Christian Dingert será el encargado de estar controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará entre los dos banquillos del Camp Nou.