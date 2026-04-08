Barcelona-Atlético de Madrid: comienza la batalla

Comienza la gran batalla entre Barcelona y Atlético de Madrid. La primera de una guerra a todo o nada por ser semifinalista europeo. Solamente puede quedar uno y la tensión es máxima entre colchoneros y culés por pasar esta ronda. El duelo de Liga en el Metropolitano caldeó el ambiente de dos equipos que este curso se van a ver las caras hasta en seis ocasiones. La quinta será en el Camp Nou en un duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League que asegura emoción garantizada.

Palomitas es lo que necesitará un aficionado neutral al fútbol para disfrutar este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou de un apasionante Barcelona-Atlético de Madrid. La ida es en territorio culé y en juego hay una plaza en semifinales de la Champions. Los dos de Liga los ganó el equipo culé y en la eliminatoria de Copa del Rey vencieron los de Simeone.

El Barcelona llega a esta primera batalla, y es que así se espera que sea el partido con muchísima tensión en el ambiente tras el duelo del pasado sábado, confiado en hacer un buen encuentro. Los de Hansi Flick temen el factor Metropolitano y son conscientes de que tendrán que llevarse para la vuelta un resultado contundente.

El Barcelona no ha podido recuperar a De Jong para este partido. También son baja Bernal, Raphinha y Christensen. En el centro del campo tendrá que jugar de nuevo Eric García como parche, Koundé volverá a su lateral y Dani Olmo podría repetir como falso ‘9’ en ataque.

Un Atlético casi de gala

Lo de Liga actuó como telonero para lo que viene en Champions, con los de Simeone y Flick imbuidos en una guerra de dos batallas por las semifinales. La alineación del Atlético estará defendida en portería por Musso tras la sorprendente baja de Oblak. Sorpresivo no por la naturaleza de la baja, pues lleva un mes sin vestirse de corto, sino porque el esloveno ha completado el último entrenamiento previo con normalidad.

Oblak había superado las molestias en el costado que le hicieron perderse los tres últimos partidos del Atlético. Sin embargo, debido a la importancia de lo que se viene en Champions, el Cholo y él han preferido que no esté en este partido para que se termine de recuperar del todo. Si todo va bien, Oblak volverá a entrar en una convocatoria del Atlético para el duelo de Liga ante el Sevilla y llegará a la vuelta de cuartos de Champions en el Metropolitano.

A la alineación del Atlético regresa Pubill, que será titular junto a Hancko en un eje de la zaga del que se ausentará Giménez por lesión. La medular rojiblanca también se presenta mermada, sin Barrios y Cardoso por lesión. Por lo que Llorente y Koke opositan a formar pareja en la sala de máquinas. Arriba, Simeone alineará a Lookman, Griezmann y Julián Álvarez en busca del gol. En el banquillo esperan Sorloth, Baena, Almada… Con mucho que decir.

Posibles alineaciones de Barcelona y Atlético de Madrid