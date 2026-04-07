El Camp Nou es el mayor aliado del Barcelona: un fortín inexpugnable y un arma que puede ser letal

El Camp Nou es el mayor aliado del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El feudo culé estará totalmente engalanado para uno de los duelos más importantes de la temporada contra el equipo de Simeone. Presentará un lleno total con algo más de 60.000 espectadores y puede ser un arma letal a favor de los de Flick. O eso espera el técnico alemán.

El Barcelona ha disputado esta temporada, hasta el momento, 14 encuentros en el Camp Nou desde que el pasado 22 de noviembre lo reabriera al público contra el Athletic Club con un aforo limitado. El balance es más que positivo con 14 victorias. Pleno. Y es que el cuadro culé ha logrado que su casa vuelva a ser un fortín hasta ahora inexpugnable.

El Atlético de Madrid ya sabe lo que es sufrir en el Camp Nou. Ha jugado dos veces en el fortín del Barcelona este curso y las dos perdió encajando tres goles. 3-1 en Liga con remontada culé y un 3-0 en la vuelta de semifinales de Copa del Rey que fue una derrota dulce para los de Simeone. Aquella fue también la victoria más triste para Flick, que se quedó a un gol de igualar la eliminatoria a pesar de firmar el mejor partido de la temporada.

El gran arma del Barcelona es el Camp Nou

Por lo tanto, el Atlético de Madrid sabe que este miércoles sufrirá de lo lindo en el Camp Nou desde el primer minuto de juego. El Barcelona acostumbra a apretar en su fortín desde el inicio y hasta el final. Flick sabe que es su mayor aliado y quiere que esta arma sea letal, conociendo lo que le puede esperar en la vuelta en Madrid. El entrenador alemán buscará un resultado parecido al de Copa con el objetivo de dejar la eliminatoria casi sentenciada. Todo o nada en Les Corts.

14 partidos desde finales de noviembre en los que el Barcelona lo ha ganado todo con 47 goles a favor y solamente nueve en contra. Un equipo que en Champions esta temporada en el Camp Nou ya ha goleado al Copenhague por 4-1 y al Newcastle por 7-2 en su último compromiso europeo hasta el momento. El fortín culé comienza a ser temido y ante el Atlético de Madrid quiere volver a ser una caldera que haga temblar al rival.