Alerta Giménez: ausente en el último entrenamiento del Atlético antes del Barcelona en Champions

El Atlético cambió el normativo orden con el que el equipo visitante entrena en el estadio de su rival el día antes al partido. Se ejercitaron los rojiblancos en Majadahonda, su centro de experimentos particular. Simeone volvió a contar con la presencia de Oblak, Pubill y Mendoza en el grupo, pero con la ausencia de Giménez, que no se ejercitó a poco más de 24 horas de visitar al Barcelona en Champions.

En el último partido del Atlético, precisamente ante el Barcelona en Liga, Giménez disputó la última media hora y se marchó con molestias musculares. Se barruntaba después de ver cómo en el tramo final quedó sentado sobre el terreno de juego con gestos nada esperanzadores. Las pruebas médicas realizadas diagnosticaron molestias en el sóleo y su presencia en el Camp Nou es una incógnita.

El uruguayo tiene voluntad de ello, pero la recuperación de Pubill a tiempo y el hecho de que la eliminatoria se definirá presumiblemente en el partido de ida, cargan de argumentos su más que probable ausencia. Al mencionado Pubill se unieron en la sesión del pasado lunes tanto Oblak como Mendoza, ambos en dinámica junto a todo el grupo. Pubill ejercerá como mariscal en la zaga, pero Simeone duda en la portería con Oblak y Musso.

Especialmente vital es la vuelta de Pubill, jerarca en la zaga rojiblanca. El central no juega un partido desde hace casi un mes, desde mediados de marzo contra el Getafe. Los tres encuentros sin su presencia se han saldado con tres derrotas ante Tottenham, Real Madrid y Barcelona. Otra presencia que también gana enteros es la de Marcos Llorente como acompañante de Koke en el centro del campo.

Supliría así las bajas de Barrios y Cardoso y dejaría vía libre a Nahuel Molina por el carril derecho. El argentino parece asentado en el once titular de Simeone. Así las cosas, tras la baja de Giménez en el entrenamiento, la alineación que perfila Simeone apunta a la siguiente. Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Julián Álvarez y Griezmann. Baena, Sorloth, Almada o Nico esperarían su oportunidad desde el banquillo.