Horario de todos los partidos de cuartos de la Champions League: cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por TV gratis

La Champions League se prepara para encarar la recta final del torneo, pero ahora los ocho equipos que quedan vivos, entre los que están el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, buscarán su pase a las semifinales de la máxima competición continental, aunque son conscientes de que no será nada fácil conseguir dicho cometido. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todos los encuentros de la ida de los cuartos de final.

Cuándo son los partidos de ida de los cuartos de la Champions League

Entramos en la fase decisiva de la Champions League con los cuartos de final, aunque es cierto que esta semana se jugarán los partidos de la ida, por lo que habrá que esperar unos días para que todo se solucione en la vuelta. El sorteo quiso que se produjeran auténticos partidazos entre clubes históricos del viejo continente, como el duelo que protagonizarán el Real Madrid y el Bayern de Múnich o el PSG y el Liverpool. También tendremos un Atlético de Madrid – Barcelona, cruce del cual se saca la buena noticia de que un equipo español estará en las semifinales.

Real Madrid – Bayern de Múnich. Martes 7 de abril a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones.

Sporting de Portugal – Arsenal. Martes 7 de abril a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Barcelona – Atlético de Madrid. Miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones.

PSG – Liverpool. Miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Cuándo se juega la vuelta de cuartos de la Champions League

Esta semana se jugarán los partidos correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League y será en 7 días cuando se decidan que cuatro equipos avanzan a las semifinales de la máxima competición continental. El Allianz Arena en Múnich, el Metropolitano en la capital de España y Anfield y el Emirates Stadium en Inglaterra serán los campos donde se decidan los clubes que se plantan en la penúltima ronda en su lucha por la Orejona.

Atlético de Madrid – Barcelona. Martes 14 de abril a las 21:00 horas.

Liverpool – PSG. Martes 14 de abril a las 21:00 horas.

Bayern de Múnich – Real Madrid. Miércoles 15 de abril a las 21:00 horas.

Arsenal – Sporting de Portugal. Miércoles 15 de abril a las 21:00 horas.

Cuándo se juega la final de la Champions League

Desde que arrancó la temporada la UEFA se encargaba de anunciar de manera oficial todo el calendario con todas sus fechas de los diferentes partidos de la Champions League. Eso, obviamente, incluía el día que se jugaría la final de la máxima competición, que será el sábado 30 de mayo en el Puskas Arenas, en Budapest. La sede ya se conocía con anterioridad, pero lo que habría que destacar en esta edición es que el horario cambia, ya que el encuentro en el que los dos clubes que lleguen al choque decisivo arrancará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Hay que destacar aún que puede darse un derbi madrileño o un Clásico en dicho duelo.

Final de la Champions League. Sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (horario peninsular) . Puskas Arena (Budapest, Hungría).

Dónde ver por televisión en directo los cuartos de la Champions League

Tenemos que destacar que Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en la máxima competición continental, así como en la Europa League y en la Conference. Esto significa que todo los que quieran ver estos choques de cuartos de final de la Champions League van a tener que contratar esta plataforma de pago y, dentro de ella, también el paquete que incluye el fútbol europeo, por lo que los cuatro encuentros de esta ronda se podrán ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar Liga de Campeones.

Además, los aficionados del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o simplemente los seguidores de las diferentes competiciones continentales también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online todos los partidos de estos cuartos de final de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También estará disponible la página web de este operador para que todos sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador de forma sencilla y cómoda.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO y de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de los partidos que los equipos españoles jugarán en sus respectivas competiciones. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los partidos del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions League. También publicaremos las crónicas de todos los encuentros y compartiremos las reacciones importantes de los protagonistas.