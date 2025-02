¿Cómo funcionan las tarjetas amarillas con la nueva Champions League? Todo sobre las sanciones

La UEFA Champions League, además de eliminar por completo la fase de grupos y centrarse única y exclusivamente en una Liga de 36 equipos, también ha realizado varias modificaciones con respecto a la antigua edición de la mejor competición a nivel de clubes del mundo. En este caso, nos centraremos en el funcionamiento de las tarjetas amarillas en Champions, es decir, cuántas amonestaciones implicarán una suspensión, cuándo se limpian y si es posible perderse -o no- la final por acumulación de las mismas.

Tras el cambio de formato, la acumulación de tarjetas amarillas tiene más importancia que nunca. ¿Por qué? Pues bien, la respuesta es sencilla: en esta nueva Fase Liga hay más encuentros (ocho, por los seis que se disputaban anteriormente) y, además, 16 clubes tendrán que jugarse la clasificación para los octavos de la competición, por lo que supondría otros dos partidos más para los conjuntos. Esta situación, lógicamente, incrementa las posibilidades de que los jugadores reciban una amonestación y, por lo tanto, sumen más tarjetas y puedan perderse ciertos partidos por acumulación.

Qué dice el reglamento 63 de la Champions League

1.- 63.01. «Como regla general, un jugador o un miembro del equipo expulsado por el árbitro queda automáticamente suspendido para el siguiente partido de una competición de clubes de la UEFA (es decir, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League o la Supercopa de la UEFA). En caso de una infracción grave, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tiene derecho a aumentar este castigo, incluso ampliándolo a otras competiciones».

2.- 63.02. «En caso de precauciones repetidas: antes de la fase de liga, los jugadores y los dirigentes del equipo son suspendidos para el siguiente partido de la competición después de tres amonestaciones que no resultaron en tarjeta roja, así como después de cualquier amonestación posterior con números impares (quinta, séptima, etc.). Excepcionalmente, después de completar cada dos rondas en una competición de clubes de la UEFA (es decir, la Liga de Campeones de la UEFA y/o la Liga Europa de la UEFA y/o la Liga de Conferencia de la UEFA) en la que un jugador estaba registrado en la lista de un club y era elegible para jugar, el número de amonestaciones que ese jugador recibió y que no resultaron en una suspensión por amonestación repetida se reduce en uno. A partir del primer partido de la fase liguera, los jugadores y dirigentes del equipo quedan suspendidos para el siguiente partido de la competición tras tres amonestaciones que no hayan dado lugar a tarjeta roja, así como tras cualquier amonestación posterior con números impares (quinta, séptima, novena, etc.).».

Cuántas tarjetas amarillas conllevan una sanción en Champions

Tal y como hemos podido leer en los párrafos anteriores, un total de 3 amarillas conllevarán a la suspensión de un partido por acumulación. A partir de este primer castigo, pasará a ser en periodos de dos tarjetas, es decir, de 5, 7, 9, 11…

¿Cuántos partidos de sanción recibe un futbolista si recibe una tarjeta roja?

Si un futbolista recibe una tarjeta roja directa en un encuentro de la UEFA Champions League, solo será sancionado con un partido, tal y como lo detalla el artículo 63.01 del reglamento de la UEFA Champions League. Sin embargo, si es una infracción grave, el organismo podría incrementar el castigo.

¿Cuándo se limpian las tarjetas amarillas?

En primer lugar, todas las tarjetas amarillas y las suspensiones expirarán al término de los play-offs y no se trasladarán de la Fase Liga. Además, todas las cartulinas amarillas también expirarán en cuartos de final, por lo que no se transfieren a las semifinales de la competición y los futbolistas, a excepción de recibir una tarjeta roja directa, podrían disputar la final de la UEFA Champions League.