Jorge Rey revienta el verano y confirma que lo que llega no es normal: «Una montaña rusa…»

Revienta el verano Jorge Rey

Confirma que lo que llega no es normal

Esta montaña rusa, coincide directamente con una AEMET que nos explica que: «Se prevé tiempo anticiclónico estable en caso todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas e intervalos de nubes bajas en el Cantábrico. No obstante, circulación atlántica afectará al nordeste peninsular y Baleares, con abundante nubosidad desplazándose por el Cantábrico oriental, alto Ebro, Pirineos y este de Cataluña, sin descartar Baleares, acompañada de nubes de evolución dispersas. Así, se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental y, pudiendo ser más intensas en forma de chubascos con alguna tormenta ocasional, en el nordeste de Cataluña, sin descartar precipitaciones en Baleares. En Canarias predominarán cielos poco nubosos, tendiendo a nubes bajas en los nortes, así como nubes medias y altas en las occidentales. Probables bancos de niebla o brumas matinales y vespertinas en interior y zonas altas del extremo norte, así como, durante el día, en Alborán y el Estrecho. Posible calima en Canarias. Temperaturas máximas en aumento en interiores en general, sin cambios o en descenso en litorales, con máximas en descenso en Huelva. Las máximas superarán 34-36 grados en la vertiente atlántica sur interior y Gran Canaria y las mínimas permanecerán por encima de 20-22 en el Mediterráneo y depresiones del sudoeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: » Soplarán vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, moderados en el Ebro y, con intervalos de fuerte, en Rías Baixas y Ampurdán. Levante rolando a poniente en el Estrecho y Alborán. En el área mediterránea oriental predominarán componentes norte y oeste en su psrte norte, sur y oeste en su parte sur. Flojos variables en el resto, tendiendo a componente oeste. En Canar as predominio de las brisas al principio, tendiendo a alisio de flojo a moderado».

Vuelve un marcado aumento de las temperaturas: «Temperaturas máximas que superarán 34-36 grados en la vertiente atlántica sur interior y Gran Canaria y mínimas que permanecerán por encima de 20-22 en el Mediterráneo y depresiones del sudoeste. Intervalos de viento fuerte de componente norte en Rías Baixas y Ampurdán».