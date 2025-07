Alejandra Rubio suelta la bomba sobre su relación con Carlo Costanzia: «Se me está cayendo…»

El verano parecía transcurrir con tranquilidad para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quienes han aprovechado estas semanas de julio para desconectar del ritmo frenético de Madrid y disfrutar de su primer verano como padres. El destino elegido no ha sido ninguna sorpresa para quienes siguen de cerca sus pasos: la isla de Ibiza, un paraíso mediterráneo que el año pasado ya acogió a la pareja cuando aún esperaban la llegada de su hijo, Carlo Jr. Esta noticia fue adelantada por LOOK en primicia, pero todavía hay datos que siguen generando polémica.

Ya convertidos en padres, los planes Alejandra y Carlo han estado marcados por la calma y la controversia. Paseos en barco, comidas frente al mar, ratos con Mar Flores y momentos de ocio que, a pesar de la presencia ocasional de cámaras indiscretas, han permitido que ambos se sientan más unidos. No obstante, a su regreso, Alejandra ha sorprendido a todos con un detalle que nadie esperaba.

La bomba de Alejandra Rubio

El pasado domingo, 20 de julio, llegó el momento de volver a casa. Mientras Carlo emprendía el regreso en ferry con su coche hasta Denia para luego conducir hasta Madrid, Alejandra optaba por tomar un vuelo directo a la capital. Y fue precisamente en el aeropuerto de Barajas donde los paparazzi la interceptaron, completamente desprevenida, justo antes de abandonar la terminal.

En ese encuentro, se mostró algo descolocada por la presencia de los reporteros, especialmente porque no comprendía cómo habían podido anticipar su llegada. Sin embargo, en un tono relajado, acabó compartiendo con los reporteros el pequeño problema físico que arrastraba tras su paso por la isla: una importante quemadura solar que le ha provocado una descamación visible en el rostro.

«Mirad cómo me pilláis. Me he abrasado viva y se me está cayendo la piel a cachos», comentó visiblemente afectada por el estado de su piel. Una bomba espontánea que dejaba entrever que, más allá del descanso, también ha habido descuidos propios del verano.

Alejandra Rubio manda un mensaje

Los efectos de la exposición excesiva al sol no tardaron en hacerse visibles. Aunque las redes sociales ya dejaban entrever algún que otro enrojecimiento facial, ha sido en su regreso a la televisión cuando se ha apreciado con claridad el alcance del daño. Alejandra ha reaparecido en el programa Vamos a ver con manchas en el rostro y zonas descamadas que no ha tenido reparo en mostrar.

Consciente de que muchos iban a fijarse en su aspecto, ha decidido abordarlo de forma abierta en sus redes sociales. Publicó una imagen con varias tomas de su rostro visiblemente afectado, alertando a sus seguidores sobre la importancia de utilizar protector solar. Poco después, incluso compartió un vídeo en el que ampliaba la imagen de las zonas más afectadas de su piel, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos reales del sol en verano.

Ese gesto ha sido visto como una llamada de atención útil, especialmente para los más jóvenes que, como ella, podrían pensar que unos minutos bajo el sol sin protección no tienen consecuencias. A través de su experiencia personal, ha puesto sobre la mesa un mensaje directo y realista: la piel no perdona el exceso.

La decisión de Mar Flores

En paralelo, otro detalle ha marcado estas vacaciones. Días antes de que Alejandra regresara a Madrid, la madre de Carlo, Mar Flores, compartió un comunicado en sus redes sociales con un tono claramente protector. Su petición a los medios era muy concreta: respeto y precaución, sobre todo en lo que respecta a los menores.

En ese mensaje, Mar pedía que se evitara capturar imágenes del pequeño Carlo Jr. o, en caso de que se produjeran, que al menos fueran pixeladas. También alertaba de los riesgos físicos que puede entrañar perseguir a personajes públicos en entornos familiares o al aire libre, recordando que hay límites que no deberían cruzarse por una simple fotografía. Aunque la pareja ha seguido con su agenda vacacional sin hacer declaraciones al respecto, el gesto de Mar Flores fue interpretado como una defensa explícita del espacio privado de su familia, una línea que muchos consideran sagrada y que, en este caso, ha estado en entredicho debido al interés mediático constante que despiertan Alejandra y Carlo.

Unas vacaciones muy polémicas

Durante su estancia en Ibiza, no todo han sido playas, sobremesas o puestas de sol. La pareja ha sido objeto de algunos comentarios negativos. El motivo: fueron fotografiados montando en quad sin casco y también dejando al perro suelto en una playa, acciones que generaron polémica y que varios usuarios no dudaron en criticar abiertamente.

Pero más allá de esas cuestiones, lo que más ha dado de qué hablar ha sido una cena entre los dos. Una velada a solas en un restaurante ibicenco, captada por un paparazzi que describió la escena como «fría», asegurando que entre ambos apenas hubo conversación ni muestras de cariño. Según su relato, la falta de conexión era evidente.

Alejandra, al conocer la interpretación de estas imágenes, no se ha mostrado especialmente preocupada. De hecho, ha dejado entrever que no le interesan demasiado las opiniones de terceros sobre su relación. Reconoce que en ocasiones hay quien opina sin tener toda la información y sin conocer la realidad de puertas para dentro, pero tampoco considera necesario dar explicaciones cada vez que surgen especulaciones.