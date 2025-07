El comunicado de Mar Flores que afecta a su nieto: «No merece la pena…»

Mar Flores había planificado un verano discreto en Ibiza, lejos de la atención mediática, centrada en el descanso y en el tiempo con su familia. Sin embargo, sus días de desconexión se han visto alterados por una situación que la ha obligado a intervenir públicamente. Consciente del interés que genera todo lo relacionado con su entorno, y especialmente con la reciente maternidad de Alejandra Rubio, la modelo ha considerado oportuno dirigirse directamente a los fotógrafos que la siguen durante sus desplazamientos por la isla.

A través de sus redes sociales, Mar ha hecho público un comunicado en el que denuncia haber sido seguida por varios vehículos, algo que ya vivió en el pasado y que ahora vuelve a repetirse. Según detalla, uno de esos coches ya estuvo implicado en un episodio anterior, en el que se saltó señales de tráfico con tal de conseguir una imagen. La empresaria no ha querido guardar silencio y ha querido tomar la palabra para intentar frenar esta situación antes de que se agrave.

Mar Flores lanza un comunicado: «Me merece la pena»

El núcleo del mensaje que Mar Flores ha compartido se centra en la protección de los más pequeños. En su escrito, ha insistido en que su familia está acompañada por varios menores durante sus vacaciones y ha pedido que, en caso de que sean fotografiados, sus rostros no aparezcan sin protección. «Este mensaje es con el fin de proteger tanto a mis hijos como a mi nieto y a los menores que nos están acompañando durante estas vacaciones», ha explicado. El tono del comunicado es directo, pero no agresivo. Reconoce el trabajo de los profesionales que cubren la actualidad de los personajes públicos, pero apela a la prudencia y a la conciencia sobre los riesgos. «No merece la pena exponernos a un susto o a un accidente por una foto», escribe, subrayando que este tipo de persecuciones no solo afectan a quienes son perseguidos, sino también a quienes lo hacen.

Este verano no es uno más para Mar Flores ni para su familia. Es el primero que viven con Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, nacido en diciembre. Desde el principio, la llegada del bebé ha cambiado por completo el ritmo de vida de sus padres, que han tenido que reorganizar su día a día para adaptarse a las nuevas necesidades. Las vacaciones, lejos de suponer una ruptura con la rutina, se han transformado en un espacio de adaptación familiar, más íntimo y recogido.

En este contexto, Ibiza no ha sido escogida por azar. Se trata de un destino que Mar Flores conoce bien, y donde ha pasado muchos veranos en el pasado. En esta ocasión, sin embargo, el enfoque ha sido diferente: lejos del bullicio, han optado por una villa privada en la que poder disfrutar de momentos en familia con tranquilidad. Todo gira en torno al bienestar del bebé, sin agendas públicas ni eventos sociales.

El verano de Alejandra Rubio

Tal y como hemos informado en LOOK, la primera en llegar a la isla fue Alejandra Rubio, que lo hizo junto a su hijo el 10 de julio. Viajar con un bebé de pocos meses no es algo sencillo, y su desplazamiento implicó una logística bien planificada. A su llegada, ya la esperaba Mar Flores, instalada previamente en la isla para recibirlos. Este gesto demuestra el compromiso familiar que rodea a la pareja y el deseo común de construir un ambiente seguro y estable para el pequeño Carlo.

La presencia de Mar no sólo responde al deseo de pasar tiempo con su nieto, sino también al respaldo emocional que supone para su hijo y para Alejandra en estos primeros meses como padres. Aunque cada uno de ellos mantiene su independencia, la coordinación entre todos es constante. Incluso han decidido contar con la ayuda de una niñera, algo que refleja su decisión de priorizar la estabilidad y la organización, sin renunciar por completo al descanso vacacional.

La complicidad entre Alejandra y su entorno ha quedado reflejada en las redes sociales. Durante su estancia en la isla, la joven compartió un vídeo disfrutando de una excursión en quad junto a su pareja, un momento que despertó numerosos comentarios entre sus seguidores. Entre ellos, destacó el mensaje de su madre, Terelu Campos, que expresó: «¡Qué valiente! ¡Yo me muero de miedo! ¡Guapos los dos! ¡¡Os quiero!!», reflejando el buen momento que vive la familia, pese a la atención mediática.

También Carlo quiso presumir de su pareja, escribiendo «¡Qué mami!» en sus publicaciones, a lo que Alejandra respondió con humor y cariño. Estas pequeñas interacciones públicas muestran una imagen cercana y feliz, aunque tras ellas también se esconde un fuerte deseo de mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco mediático, especialmente ahora que el bienestar del bebé se ha convertido en la prioridad absoluta para todos.

El comunicado de Mar Flores no es una simple queja pasajera. Supone una advertencia clara sobre los límites que ella considera innegociables, especialmente cuando se trata de la seguridad de los menores. Su petición está formulada desde la calma, pero no deja lugar a dudas: se trata de prevenir situaciones peligrosas, y de recordar que, por detrás de cada imagen, hay personas, trayectorias y decisiones conscientes.