Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur: horario y dónde ver en directo por TV y online en vivo el partido del Masters de Cincinnati

Después de varias semanas sin Carlos Alcaraz el tenista vuelve a vestirse de corto, esta vez para participar en el Masters 1000 de Cincinnati, un torneo que no ha alcanzado a ganar nunca, aunque en 2023 estuvo a punto, aunque perdió en la final frente a Novak Djokovic. Ahora espera poder morder el metal en este torneo estadounidense, pero para ello tendrá que comenzar ganando a Damir Dzumhur, número 56 de la ATP, que será su rival en su debut. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo del tenista murciano.

A qué hora juega Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati contra Dzumhur

Carlos Alcaraz ha aprovechado el descanso tras caer hace unas semanas en la final de Wimbledon 2025 frente a Jannik Sinner y ahora no le queda otra que volverse a poner serio para asaltar este apasionante Masters 1000 de Cincinnati 2025 en el que el murciano tendrá que ir con todo para tratar de llegar a la última fecha y conquistar el título. Su primer rival será Damir Dzumhur, por lo que debutará contra el bosnio en esta edición en la que ya su archienemigo, el tenista italiano de San Cándido, defiende el trono en este torneo histórico que se celebra en Ohio, Estados Unidos.

Hay que destacar que Carlos Alcaraz alcanzó la final del Masters 1000 de Cincinnati en 2023, pero Novak Djokovic consiguió imponerse en dicho choque. Años atrás, el entrenador del joven tenista de El Palmar, también acabó como subcampeón, por lo que ya es casi un deber para ambos terminar de coronarse en Ohio. De hecho, Carlos Moyá y Rafa Nadal son los únicos representantes españoles que han conseguido morder metal en esta mítica competición.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para este domingo 10 de agosto. La organización todavía no ha anunciado el orden de juego, por lo que se desconoce el horario en el que ambos tenistas se verán las caras.

Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Hay que recordar que el año 2025 está siendo muy destacado para Carlos Alcaraz, ya que ha conseguido proclamarse campeón en torneos como el de Róterdam, los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, pero también en Queen’s y fue capaz de revalidar Roland Garros. Es cierto que su temporada no comenzó de la mejor manera, ya que Novak Djokovic se lo cargó en cuartos en el Open de Australia y cayó en semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Ha alcanzado dos finales, la del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon, que ha perdido.

Este frenético y apasionante Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati se jugará este domingo 10 de agosto. Los dos tenistas se han visto las caras en una ocasión, en Roland Garros este año, con victoria para el español en cuatro sets. No obstante, en 2020, también se cruzaron en la final del Challenger de Barcelona con triunfo para Alcaraz en tres mangas.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en vivo y canal de TV

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se jueguen en este apasionante torneo de Ohio fue Movistar+. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver en directo por televisión a través de los anales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes, estando los dos primeros anales incluidos en el paquete básico, mientras que el tercero de ellos sería de pago dentro de esta plataforma privada.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores incondicionales del joven tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati a través de la aplicación de Movistar+, que está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smart TVs, así como se puede acceder a su página web mediante un ordenador. Hay que recordar que la aplicación de pago Tennis TV también está disponible, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en el Masters 1000 de Cincinnati 2025. También narraremos los partidos más destacados que dispute el murciano y una vez acabe el Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur de segunda ronda publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Dzumhur del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Todos aquellos aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión este emocionante Carlos Alcaraz – Damir Dzumhur que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2025 también deben saber que pueden seguirlo y escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, la Ser o Radio Marca conectarán con Ohio para contar y narrar todo lo que esté haciendo el joven tenista de El Palmar.