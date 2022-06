Las peculiaridades más locas de Wimbledon: ¡Son difíciles de creer!

Wimbledon 2022 ya está en juego y hemos podido disfrutar ya de los primeros partidos del prestigioso e histórico torneo londinense que se disputa entre el 27 de junio y el 10 de julio. El campeonato más famosa que se disputa en superficie de hierba tiene una gran cantidad de tradiciones que le dan más magia todavía y que hemos recopilado para que los amantes del tenis estén bien informados mientras se desarrolla la competición.

En el calendario de cualquier amante del tenis o de los seguidores del deporte en general siempre hay diferentes torneos marcados en rojo. Estaría la Superbowl, Roland Garros, los playoffs de la NBA… y cómo no, Wimbledon. El All England Club acoge un torneo que siempre reúne a los mejores tenistas del mundo, aunque en esta ocasión por culpa de la invasión rusa a Ucrania se ha vetado a los deportistas rusos y bielorrusos.

No habrá puntos

Como ya hemos mencionado, la organización de Wimbledon 2022 ha decidido vetar a los tenistas rusos y bielorrusos. Esta decisión no es compartida por la ATP ni la WTA, por lo que desde el organismo han tomado la medida de que no haya puntos en esta edición del torneo británico porque consideran que entonces los deportistas no competirían en las mismas condiciones en la lucha por liderar ese famoso ranking.

El blanco, dominante

La tradición más importante de Wimbledon es, posiblemente, el código de vestimenta. Los tenistas están obligados a vestir de blanco, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Además, los participantes tendrán que pasar previamente el modelo que lucirán a la organización para que los equipajes sean aceptados. Es cierto que son estrictos, pero abren un poco la veda para que las marcas puedan estar presentes discretamente en camisetas y pantalones.

El debut

Cada edición de Wimbledon arranca con el número 1 del ranking de la ATP saltando en primer lugar a la pista central del All England Club. Es por ello que el primer encuentro siempre lo disputa el que lidera esa tabla y es el responsable de dar el pistoletazo de salida al torneo.

Las entradas

Las entradas para poder disfrutar del tenis de Wimbledon se agotan con bastante rapidez. El torneo las pone a la venta y rápidamente el público se vuelca para adquirir sus localidades, ya sean para un día, para el fin de semana o para toda la competición. Este campeonato se vive de una forma muy especial y nadie quiere perderse nunca esta cita histórica y apasionante. Además, en muchas ocasiones salen a la venta entradas el mismo día y los aficionados acampan en las taquillas para poder conseguir una.

Se rompe el Middle Sunday

Una de las tradiciones más llamativas de Wimbledon es que durante dos semanas hay tenis todos los días salvo el primer domingo del torneo. Este pequeño parón es conocido como el Middle Sunday y es el único día en el que no se juega ningún partido salvo que haya que recuperar algún choque que se tuvo que suspender o que no se pudo jugar por culpa del tiempo. En los más de 130 años de historia de este campeonato sólo se ha jugado en cuatro ocasiones ese primer domingo, pero esta será la primera edición en la que será abolido.

Límite nocturno

Esta rutina no se romperá en esta edición. En Wimbledon hay una hora límite para que terminen los partidos. A las 23:00 horas (horario británico) ya no se puede jugar más debido a las normas municipales, por lo que los últimos partidos del día siempre corren ese peligro de que no puedan ser finalizados.

Otras curiosidades

En Wimbledon existen muchas más tradiciones, como la de mantener la marca de bolas -Slazenger- desde hace más de 100 años. Las vallas publicitarias en las pistas no existen tampoco y predominan los colores que caracterizan al torneo. El halcón Rufus lleva más de 20 años custodiando y protegiendo las instalaciones para que las palomas no causen estragos en la hierba. Para ser recogepelotas hay que estar en un colegio del sudeste de Londres y los chavales tienen que pasar duras pruebas para poder estar en el torneo.