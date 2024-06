Dónde ver Wimbledon 2024: gratis por TV en directo y online los partidos de tenis

El torneo más especial de la temporada de tenis ha llegado y dónde ver los partidos de Wimbledon 2024 en directo se ha convertido en una prioridad para el aficionado, que una vez llegado el momento del verano, no se quiere perder la evolución de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic en un torneo en el que el joven español defiende el título cosechado en 2023. Además, Sabalenka, Swiatek, la campeona Vondrousova y quién sabe si incluso Paula Badosa también lucharán de tú a tú en una competición femenina de Wimbledon que también se podrá seguir por TV desde España día a día.

Jugar Wimbledon significa hacerlo en la catedral del tenis, un club, el All England Club, en el que las tradiciones son tan especiales como espectacular es su superficie, la hierba, donde veremos un juego rápido, apto para especialistas del saque y volea pero sobre todo para los tenistas más completos de los circuitos ATP y WTA. Por ello, en la edición de Wimbledon 2024 los favoritos siguen siendo Novak Djokovic, siempre y cuando esté apto para competir en su lesión de rodilla, Carlos Alcaraz, campeón de 2023, y Jannik Sinner, número uno del mundo. Por su parte, en el cuadro femenino, la defensora del título Marketa Vondrousova parte un escalón por debajo de Iga Swiatek, Aryna Sabalenka o incluso Coco Gauff.

Para seguir y comprobar dónde ver Wimbledon en directo por TV hay que atender a la historia, ya que este es un torneo diferente al resto también en lo que a seguimiento televisivo en España. Al contrario de lo que ocurre con los otros tres Grand Slams –Open de Australia, Roland Garros y US Open– es Movistar + y no Eurosport quien cuenta con los derechos de emisión de toda la competición, por lo que urge no equivocarse de plataforma y suscribirse a la correcta para la competición, que en 2024 se celebra entre el lunes 1 de julio y el domingo 14 de julio, fecha de la final masculina.

Dónde ver los partidos de Wimbledon 2024 por TV

Como decimos, habrá que sintonizar Movistar + para poder ver en directo los partidos de Wimbledon 2024, ya que en España no hay otra televisión o plataforma donde seguir los encuentros de Alcaraz, Djokovic, Sinner o Medvedev en el All England Club. Por tanto, esta plataforma de pago copará la actualidad tenística, en una temporada de hierba siempre corta pero trepidante, y que llega a Wimbledon después del clásico paso por torneos como Halle, Queen’s, Eastbourne o el ATP 250 de Mallorca.

Al ser Movistar + la plataforma que emite en exclusiva desde España el torneo de Wimbledon 2024, no habrá una opción para ver gratis los partidos de tenis, si bien la suscripción más barata a la cadena es de 14 euros al mes y permite ver al menos un gran partido al día del torneo de tenis. Movistar + Deportes, Vamos o Movistar + Deportes 2 son otros canales en los que se puede encontrar dónde ver en directo los encuentros de Wimbledon en cada jornada de competición en Londres.

Horario y fecha de todos los partidos

Wimbledon 2024 tiene una duración total de dos semanas, 14 días en los que la competición no se interrumpirá salvo que la lluvia llegue a las pistas exteriores, ya que desde hace cinco años, tanto la pista central como la pista 1 del complejo del All England Club están techadas. Ya no hay Middle Sunday, con un descanso en el primer domingo, ni otras particularidades que rompan el ritmo de un torneo en el que se espera mucho de Carlos Alcaraz, quien podría sumar su segundo título consecutivo de campeón.