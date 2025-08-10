Programa completo de las Fiestas de Leganés 2025

El mes de agosto es uno de los más importantes para Leganés, ya que se celebran las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque. Unas fiestas que en pleno verano, sirven para el reencuentro, la tradición, la música en directo y también como no, mucha comida popular, fuegos artificiales y, sobre todo, ganas de celebrar.

Este 2025, las fiestas se celebrarán del martes 12 al domingo 17 de agosto, aunque las actividades arrancaron ya el fin de semana anterior. Y como siempre, las Peñas de Leganés serán el corazón de estos días festivos, llenando plazas, parques y calles de propuestas para todas las edades. Además, tenemos que destacar de forma especial conciertos como el de 40 Principales, con la presencia entre otros, de Omar Montes, así como actuaciones de Vicco o de King África. Y no se nos olvida por ejemplo, que te puedas comer unos huevos fritos en la plaza o mojarte en la Fiesta del Agua. Todo cabe en un programa que se ha preparado al detalle, recuperando citas muy queridas por los vecinos. De este modo y si deseas vivir unas fiestas por todo lo alto, no te pierdas nada del programa de estas Fiestas de Leganés 2025 porque arrancan en breve y son de lo más especiales.

Por qué se celebran las Fiestas de Leganés

Primero de todo, el motivo por el que se celebran estas fiestas, y es que lasFiestas de Leganés tienen un nombre propio: Nuestra Señora de Butarque, que es la patrona del municipio. Su imagen, muy ligada a la historia local, se venera desde hace siglos y preside buena parte de los actos religiosos durante estos días. Pero más allá de la devoción, las fiestas han sabido mantener ese equilibrio entre lo tradicional y lo popular, entre la misa y la verbena, la procesión y el concierto.

El programa se ha ido ampliando con los años, incorporando desde festivales como Los 40 Urban Party o Radiolé, hasta actividades con un toque más actual como la Fiesta Parapa, los concursos de TikTok o los famosos Supermartxones en la Nueva Cubierta. Todo esto sin olvidar que para muchos vecinos, y visitantes, lo más importante de todo es la procesión del día 15, Por último, están también los fuegos artificiales, que nadie se quiere perder, las comidas populares o el ambiente de barrio que se respira gracias a las peñas y asociaciones.

Programa completo de las Fiestas de Leganés 2025

Martes 12 de agosto

20:00 h – Desfile de Peñas desde Plaza Mayor

– Desfile de Peñas desde Plaza Mayor 21:00 h – Pregón a cargo de Jimmy Brody en Plaza de España

– Pregón a cargo de en Plaza de España 21:30 h – Fuegos artificiales del pregón

– Fuegos artificiales del pregón 21:45 h – Presentación del C.D. Leganés

– Presentación del C.D. Leganés 22:00 h – Festival Radiolé en el Recinto Ferial

– Festival en el Recinto Ferial 23:00 h – Orquesta Dier en Plaza de España

Miércoles 13 de agosto

22:00 h – Concierto de King África (Recinto Ferial)

– Concierto de (Recinto Ferial) 23:00 h – Actuación de Los Cubata (Plaza de España)

– Actuación de (Plaza de España) 23:59 h – Fiesta Parapa (Recinto Ferial)

– Fiesta (Recinto Ferial) 02:00 h – Peñas Party (Plaza de España)

Jueves 14 de agosto

11:30 h – Fiesta de la espuma infantil (Plaza Policía Nacional)

– Fiesta de la espuma infantil (Plaza Policía Nacional) 22:30 h – Festival Los 40 Urban Party con Omar Montes, Ptazeta, Lérica, Maikel de la Calle y más (Recinto Ferial)

– Festival con y más (Recinto Ferial) 23:00 h – Orquesta Beat Movie (Plaza de España)

– Orquesta Beat Movie (Plaza de España) 23:59 h – Fuegos artificiales (Recinto Ferial)

– Fuegos artificiales (Recinto Ferial) 01:00 h – Súper Peñas Party con El Pulpo y DJ Tello (Plaza de España)

– Súper Peñas Party con El Pulpo y DJ Tello (Plaza de España) 02:00 h – Primer Supermartxón en La Nueva Cubierta

Viernes 15 de agosto

11:00 h – Solemne misa en honor a la Virgen de Butarque

– Solemne misa en honor a la Virgen de Butarque 14:00 h – Comida popular (Paseo de Colón)

– Comida popular (Paseo de Colón) 23:00 h – Orquesta Dumbledore (Plaza de España)

– Orquesta Dumbledore (Plaza de España) 23:00 h – Concierto de Marta Santos (Recinto Ferial)

– Concierto de (Recinto Ferial) 23:59 h – Batalla de Gallos (Plaza Cataluña)

– Batalla de Gallos (Plaza Cataluña) 02:00 h – Supermartxón (La Nueva Cubierta)

Sábado 16 de agosto

12:00 h – Fiesta del Agua (Paseo de Colón)

– (Paseo de Colón) 21:30 h – Pasacalles nocturno con Peñas y Gigantes y Cabezudos

– Pasacalles nocturno con Peñas y Gigantes y Cabezudos 23:00 h – Orquesta Xena (Plaza de España)

– Orquesta Xena (Plaza de España) 23:00 h – Concierto de Vicco (Recinto Ferial)

– Concierto de (Recinto Ferial) 02:00 h – Peñas Party + Supermartxón

Domingo 17 de agosto

11:00 h – Castillos hinchables acuáticos (Paseo de Colón)

– Castillos hinchables acuáticos (Paseo de Colón) 19:30 h – Competición estilo “Humor Amarillo” (Plaza Mayor)

– Competición estilo (Plaza Mayor) 21:30 h – Tributo 80-90 por Metropop (Plaza de España)

– por Metropop (Plaza de España) 22:00 h – Concierto de Carlos Baute (Recinto Ferial)

– Concierto de (Recinto Ferial) 23:59 h – Traca final de fiestas (Paseo de Colón)

Escenarios principales y conciertos

Durante estos días hay varios puntos clave donde se concentran las actividades:

Plaza de España : pregón, orquestas, fuegos, pasacalles y conciertos tributo.

: pregón, orquestas, fuegos, pasacalles y conciertos tributo. Recinto Ferial : grandes conciertos como Vicco , Carlos Baute , Marta Santos , los festivales de Radiolé y Los 40 Urban Party .

: grandes conciertos como , , , los festivales de y . Plaza Cataluña, Paseo de Colón y Plaza Fuentehonda : actividades infantiles, talleres, degustaciones y concursos.

: actividades infantiles, talleres, degustaciones y concursos. La Nueva Cubierta: sede de los Supermartxones.

Cómo llegar a las Fiestas de Leganés

Para quienes vengan de fuera o prefieran no conducir, Leganés está muy bien conectado con transporte público:

Cercanías Renfe : estaciones Leganés Central o Zarzaquemada (línea C-5).

: estaciones o (línea C-5). Metro : línea 12 (Metrosur) , con varias paradas por todo el municipio.

: línea , con varias paradas por todo el municipio. Autobuses interurbanos: líneas como la 480, 486, 491 o 492 desde Madrid.

Una vez allí, lo mejor es moverse a pie. Las actividades están todas muy cerca unas de otras y hay zonas sin ruido para niños con TEA, además de espacios adaptados para descansar entre evento y evento.