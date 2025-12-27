Giro radical del tiempo en Barcelona: el aviso del Meteocat sobre lo que pasará en las próximas horas

Este aviso del Meteocat sobre lo que pasará en las próximas horas, nos espera un giro radical del tiempo en Barcelona. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que acabará siendo esencial. Es momento de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que en esta zona del país no para de llover en días. Son momento de apostar claramente por unos cambios que serán esenciales.

El tiempo en Barcelona sufrirá un giro radical

Este es el aviso de Meteocat sobre lo que pasará en las próximas horas

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con precipitaciones, que serán persistentes y vendrán ocasionalmente acompañadas de tormenta en la mitad oriental y en el tercio sur; serán más abundantes en el interior de Girona, donde además serán localmente fuertes. La cota de nieve en el Pirineo estará en torno a los 1500-1800 m, con leve tendencia al alza a lo largo de la jornada. Temperaturas en ascenso en el tercio oeste, siendo localmente notable en el caso de las máximas en el extremo sur de Lleida; en el resto se esperan pocos cambios o ligeros ascensos. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado ocasionalmente fuerte del este y del nordeste en el litoral, con probables rachas muy fuertes por la mañana; en el resto se espera viento flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes ocasionalmente acompañadas de tormenta y que podrían ser localmente fuertes en la mitad oriental y en el tercio sur; serán más abundantes en el interior de Girona. Probables rachas muy fuertes de viento del nordeste en puntos del litoral central por la mañana».

En el resto de España la situación puede ser peor: «Un sistema de bajas presiones situado al sur de la Península dejará un día marcado por la inestable en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla. Los mayores acumulados se esperan en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mediterránea. Tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna. Intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas. Bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular. Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y en el extremo nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en montañas, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte».