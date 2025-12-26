La nieve llega a Barcelona y METEOCAT lo ha confirmado: a partir de este día

Meteocat lo ha confirmado, a partir de este día la nieve llega a Barcelona, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor de la mano de una serie de novedades destacadas que pueden acabar generando más de una sorpresa. Es hora de saber que puede pasar en estos días en los que tenemos por delante un giro importante por lo que, habrá llegado el momento de saber qué puede pasar estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de saber qué pasará en un día muy especial.

En Cataluña este día es uno de los festivos más esperados, el día después de Navidad, tendremos que empezar a saber qué puede pasar. Es hora de estar pendientes por este cambio de tendencia que sin duda alguna, tendremos por delante. Las comidas familiares pueden verse afectadas por un tiempo que se alarga, desde ayer que el agua e incluso la nieve son una realidad en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este San Esteve puede estar marcado por una nieve que estará en Barcelona a partir de este día.

A partir de este día cambiará el tiempo

Estamos viviendo lo peor de un invierno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas muy especiales. Lo que nos espera es un cambio que realmente puede traer nieve a las puertas de una ciudad en la que todo puede ser posible.

Es hora de saber que puede pasar lo que está a punto de saber qué nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es importante conocer algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Estaremos pendientes de un Meteocat que nos lanza determinadas advertencias que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es momento de saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará marcando unos días en los que el mal tiempo se acabará convirtiendo en una dura realidad.

El tiempo cambiará y lo hará de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a una velocidad que nos costará creer.

Meteocat confirma que la nieve llega a Barcelona

Barcelona confirma que la nieve llega, Meteocat no duda en apostar por unos mapas del tiempo que parece que nos advierten de que llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta en el noreste de la comunidad. Cota de nieve en torno a 1300-1500 m, con probabilidad de espesores significativos en el Pirineo oriental. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en Pirineos. Viento moderado del este en el Ampurdán y del noreste en el resto del litoral norte, con rachas muy fuertes en la primera mitad del día en sendas zonas; del noroeste moderado en Tarragona, con alguna racha muy fuerte al principio en el litoral, amainando y rolando a noreste a partir de la tarde; en el resto flojo a moderado de componente este». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. En la primera mitad del día, rachas de viento muy fuerte del este y noreste en el litoral norte y del noroeste en Tarragona. Probabilidad de espesores de nieve significativos en el Pirineo oriental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta, en el cuadrante nordeste peninsular y Baleares, tendiendo a cesar y a abrirse claros en el archipiélago. Se prevén persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos con una tendencia a cubrirse en la mitad sur debido al acercamiento de un sistema de bajas presiones que acabará dejando precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente con tormenta y pudiendo afectar a regiones aledañas. Es probable que sean persistente y localmente fuertes en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, asimismo, podrá darse algún chubasco localmente fuerte en los litorales atlánticos de Andalucía. Nevará en montañas del cuadrante nordeste peninsular, y al final también del sureste, a una cota de 1400/1600 metros, con acumulados significativos en el Pirineo oriental. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla en zonas de montaña del centro y cuadrante nordeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte de la Península, exceptuando en Andalucía occidental en descenso, y con pocos cambios en regiones mediterráneas. Tampoco se esperan cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en la mayor parte de la mitad norte peninsular, con descensos en el interior sureste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas del norte».