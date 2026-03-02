Comunicado de la AEMET por lo que va a pasar en Canarias esta semana: no es normal

La AEMET lanza un comunicado por lo que va a pasar en Canarias esta semana, no es normal lo que está a punto de pasar. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede llegar en cualquier momento y que nos marcará de cerca. Tocará estar preparados para afrontar determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente todo puede ser esencial.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que la AEMET se encarga de poner sobre la mesa en un punto del país que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que acabará marcando una diferencia importante.

Una de las zonas del país en las que se suele disfrutar de más tranquilidad estará muy afectada por un elemento que puede cambiarlo todo. En especial en estos días en los que nos enfrentaremos a una situación poco común. Es hora de saber qué pasará en estos días en los que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

No es normal lo que pasará en esta parte del país

Empezamos el mes de marzo y lo hacemos con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Con esta primavera que parece que se nos resiste a llegar, en su lugar, deberemos enfrentarnos a una serie de peculiaridades que serán esenciales.

En estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es momento de conocer estos días en los que cada elemento será el que nos marcará de cerca. No hay zonas del país que se escapen de un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más.

Con estas jornadas que tenemos por delante, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente hay que poner sobre la mesa algunos cambios que acabarán marcando una diferencia significativa. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Es hora de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente, el invierno no se ha marchado del todo, sino todo lo contrario.

La AEMET lanza un comunicado por lo que va a pasar en Canarias

Lo que va a pasar en Canarias puede cambiarlo todo por completo, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Canarias se prepara para recibir una previsión del tiempo de la AEMET que pone los pelos de punta: «Intervalos nubosos en general, tendiendo a nuboso por la tarde con lluvias débiles a moderadas a últimas horas en el norte de las islas montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte e interior de las islas de mayor relieve, y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del noroeste, que a últimas horas arreciará a norte moderado a fuerte con rachas localmente muy fuertes en las islas más orientales y en cumbres y vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve». Las alertas estarán activadas: «Rachas localmente muy fuertes a últimas horas en las islas más orientales y cumbres y vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve».

La previsión para España puede acabar siendo especialmente complicada de reconocer para estas fechas del año: «Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular que será protagonista en sucesivas fechas. No obstante, al principio predominarán cielos poco nubosos o despejados, exceptuando en el tercio oriental peninsular, Alborán y zonas de montaña, con nubosidad baja dejando bancos de niebla matinales, y en Galicia, donde un frente dejará cielos cubiertos con precipitaciones en su mitad oeste. Durante la segunda mitad del día la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país y las precipitaciones se extenderán en forma de chubascos ocasionalmente con tormenta al resto del tercio occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. Asimismo, también se prevén en la mayor parte de la fachada oriental, Estrecho, entorno del Sistema Central y regiones de la meseta Sur, sin descartar algún chubasco ocasional en otros puntos exceptuando el tercio nordeste y Baleares. Cielos nubosos o con intervalos en Canarias, con la cola de un frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur. Calima en la mitad sureste peninsular y Baleares. Temperaturas máximas en descenso en el extremo occidental peninsular, en aumento en litorales cantábricos, Canarias y Melilla y con pocos cambios en el resto. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, locamente notables en el Cantábrico y exceptuando el extremo nordeste con pocos cambios, al igual que resto del país. Heladas débiles en la Ibérica y Pirineo».