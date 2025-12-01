Lluvias intensas y mínimas de -2 grados en Madrid: el giro de 180º que lo va a cambiar todo

El giro de 180º que lo va a cambiar todo llevará a Madrid un tiempo plenamente invernal, con lluvias intensas y temperaturas mínimas de -2 grados. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden cambiarlo todo, será el momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará de cerca.

Mínimas de récord para esta época del año ya son un indicador de que estamos ante un año de esos en los que las bajas temperaturas pueden acabar siendo las grandes protagonistas. En especial en estos días en los que tocará empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta ante una serie de datos que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar por un cambio que puede ser lo que nos afectará de lleno en estos días en los que el tiempo puede dar más de una sorpresa.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede afectar de lleno a nuestro día a día. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede ser la que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos volver a vivir.

Estamos teniendo un otoño más bien suave, si lo comparamos con otros, por lo que, tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas en los que el tiempo acabará marcando una diferencia importante. Será el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcará muy de cerca.

Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos juega un cambio radical. Es hora de conectar de nuevo con algunos elementos que serán esenciales. Este mes de diciembre empieza con unas temperaturas ya más propias de un invierno que aún no ha llegado.

-2 grados en Madrid y lluvias intensas

Parece que este mes de diciembre no podría empezar peor, sobre todo, si tenemos en consideración determinados datos. Las temperaturas pueden desplomarse en estas próximas horas, por lo que, tendríamos que ver llegar este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará en gran medida.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos cubiertos tendiendo a poco nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada tendiendo a remitir a lo largo de la mañana. Cota de nieve en torno a 900-1000 metros. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas en la Sierra. Viento de componente norte tendiendo a flojo variable».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo para el resto de España: «Día en general más estable en la Península, pero la llegada de un frente frío dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el noroeste y nuboso en el resto, con predominio de nubosidad alta. Se esperan precipitaciones en el oeste de Galicia y se irán extendiendo al resto de la Comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Las lluvias serán persistentes en el oeste de Galicia y localmente fuertes y con tormentas ocasionales. Los restos de otro frente en el Mediterráneo dejarán durante la madrugada algún chubasco en litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y Estrecho, Melilla y en Baleares donde con probabilidad serán localmente fuertes. En Canarias intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve sin descartar durante la madrugada en las islas orientales.

Nieblas matinales en las depresiones del interior y vespertinas en el este de Castilla La Mancha. Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema central y sur peninsular; descensos en Castilla y León y descensos suaves en el nordeste peninsular, Levante y valles del Tajo y Ebro. Las mínimas tendrán un descenso generalizado en la Península y Baleares excepto en sureste peninsular donde apenas sufrirán cambios. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la meseta Norte, localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica». Tocará preparar la chaqueta y el paraguas para esta semana que para muchos será más corta de lo que sería habitual. El frío hará acto de presencia en esta primera semana del mes.