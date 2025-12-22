Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), España se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas justo a las puertas de las celebraciones navideñas. La irrupción de una masa de aire polar ha puesto en jaque la estabilidad atmosférica, provocando un desplome térmico que dejará temperaturas hasta 10 grados por debajo de lo habitual para estas fechas en buena parte del país.

Este escenario invernal se consolidará de forma inmediata, afectando especialmente a la Península y Baleares con un fenómeno de frío anómalo que persistirá, al menos, hasta el día de Navidad.

Un desplome térmico generalizado

El mercurio será el principal protagonista de las próximas jornadas. En ciudades del interior como Segovia, Soria y Ávila, se espera que las temperaturas máximas apenas alcancen los 3 °C. En la capital, Madrid, y en Cuenca, los termómetros difícilmente superarán los 4 °C, mientras que en León, Burgos y Albacete se situarán en torno a los 5 °C.

Las madrugadas serán especialmente crudas, con heladas generalizadas que cobrarán fuerza en el sistema Ibérico. En puntos como Teruel, se prevén mínimas de hasta -5 °C, mientras que en zonas de alta montaña, como el pico Peñalara en la Sierra de Guadarrama, se han registrado ya valores extremos cercanos a los -10 °C.

❄️Las masas de aire sobre España en los próximos días serán más frías de lo normal, entendiendo como tal que su temperatura será inferior a la media 1991-2020 para estas fechas. Se notará sobre todo de día. Habrá heladas nocturnas, pero dentro de lo habitual para la época.

[1/2] pic.twitter.com/nEI76pl56C — AEMET (@AEMET_Esp) December 21, 2025

Lluvias torrenciales y nieve en cotas bajas

La inestabilidad no sólo llega en forma de frío. Un frente activo dejará precipitaciones persistentes y, en algunos puntos, de intensidad torrencial. La AEMET advierte de acumulados que podrían alcanzar los 150 l/m² en áreas específicas de Galicia, el norte de Cataluña y el archipiélago balear.

Pero es la nieve el factor que más preocupa de cara a la movilidad en estas fechas. La cota experimentará un descenso notable:

Norte y noroeste : la nieve podría aparecer a partir de los 700-800 metros , afectando a capitales de provincia de la Meseta Norte .

: la nieve podría aparecer , afectando a capitales de provincia de la . Zona centro y sur: los espesores más significativos se esperan por encima de los 1.000-1.200 metros, aunque no se descartan copos en cotas inferiores de forma anecdótica.

Previsión para Nochebuena y Navidad

El giro radical del tiempo no dará tregua durante los días clave. Para el 24 de diciembre, la inestabilidad se desplazará hacia el sur y el Mediterráneo, mientras que el día de Navidad una segunda descarga de aire frío reforzará el ambiente gélido.

La AEMET recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en la mitad norte y zonas de montaña, ante la posible formación de placas de hielo y la presencia de nieve en cotas inusualmente bajas para este inicio de invierno.