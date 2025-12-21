Un patrón extraño preocupa al Meteocat: Cataluña se prepara para un cambio meteorológico importante y no estamos preparados

Cataluña se prepara para un cambio meteorológico importante y no estamos preparados, es importante estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será mejor que empecemos a ver llegar un ligero cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de lleno en estas próximas jornadas.

Meteocat advierte de lo que nos está esperando en estos días no es normal. Lo peor de estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible, es hora de saber lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Iniciamos esta nueva estación esperando una serie de situaciones que pueden aparecer en breve, parecerá imposible que tengamos en mente ciertos detalles que quizás hasta ahora no esperaríamos. Cataluña parece que se prepara para un cambio importante para el que quizás no estamos del todo preparados en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

Meteocat advierte de un patrón extraño

Un patrón extraño está a punto de llegar, Meteocat advierte de lo que está a punto de pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar convirtiéndose en una novedad destacada. Tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

Con ciertos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Cataluña es una de las zonas del país que se verá afectado por ciertas novedades que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad. Es hora de conocer qué nos espera en estas jornadas de invierno en las que todo puede ser posible.

Un patrón extraño parece que golpeará de lleno a una zona del país que nos trae destacadas novedades. Es momento de conocer en primera persona que vamos a ver llegar de una forma que nos costará creer. Estaremos pendientes de este giro radical que hasta el momento no esperaríamos.

Meteocat parece que se adelanta y todos y nos ofrece un tiempo para el que quizás tocará empezar a pensar, en estos días en los que la previsión del tiempo cobra un cierto protagonismo.

Se prepara Cataluña para un cambio meteorológico

Un nuevo cambio meteorológico está a las puertas de unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo ira cobrando un importante protagonismo. En estas fechas en las que empezaremos a ver llegar un destacado giro radical.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso en el tercio oriental de madrugada, tendiendo en general a poco nuboso por la mañana, excepto nubes bajas, brumas y bancos de niebla en las depresiones del interior; aumentará a cielo muy nuboso de oeste a este al mediodía. Se esperan chubascos localmente fuertes en el tercio oriental de madrugada y primera hora de la mañana, que tenderán a cesar; a partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles o moderadas, menos probables en el tercio oriental y extremo sur, que avanzarán de oeste a este. La cota de nieve bajará de 1400-1600 m a 1000-1200 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en el Pirineo occidental y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur al mediodía; en el tercio sur aumentará a moderado o fuerte del noroeste a últimas horas, con probabilidad de rachas muy fuertes». Siguiendo con la misma previsión: «Chubascos localmente fuertes en el tercio oriental de madrugada. Probabilidad de rachas de viento muy fuertes del noroeste en el tercio sur a últimas horas».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Continúa la inestabilidad en la Península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste asociados a un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que, en principio, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes en zonas del sur de Andalucía. Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta Norte y Alto Ebro. Cota de nieve: 1000/1200 metros bajando hasta 700/800m. en el noroeste, 1600/1800m. bajando a 1300/1500m en el sureste, y 1300/1500m. bajando al entorno de los 1000m. en el resto. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la Península. Temperaturas mínimas en descenso en la Península, exceptuando en el extremo oeste con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día. También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña».